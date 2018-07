Benedetto: "Es un poco raro pelear el puesto con amigos"

Proclamado como hincha de Boca y delantero indispensable hasta su lamentable lesión, Darío Benedetto comprende el peso de poder vestir la azul y oro, con todo lo que eso implica. Dispuesto a atacar en el triple frente que el Xeneize tendrá por Superliga, Copa Argentina y Libertadores, el 9 de Boca analizó el próximo semestre y no dudo cuando se tocó el tema: "En Boca siempre hay presión para ganar la Libertadores", acotó el delantero en el programa de TV Líbero, transmitido por TyC Sports.

"La verdad me tocó vivir un momento difícil, que fue quedar a fuera de la Libertadores. Obviamente es un reto, una meta que tengo, que me propuse; y no queda otra que seguir trabajando. En lo personal es una espina que me quedo porque hace poco había llegado a Boca y ahí pude ver lo importante que es para Boca la Libertadores", testificó Benedetto refiriéndose a la su situación desde la lesión hasta Ahora.

Además, Benedetto hizo referencia a un posible cruce con River en la etapa final del certamen. De situación inversa el Millonario, que no reforzó su plantel, podría verse la cara con su eterno rival. El encuentro podría dejar en evidencia a cualquiera de los dos clubes. Tanto por la carencia en las contrataciones como por la ambición en el caso de Boca. Pero a Benedetto no lo preocupa. "A mi River no me importa para nada, sólo me fijo en nosotros".

Un poco del humor

Darío Benedetto es consciente de que en Boca hay una "lucha extrema" por cada puesto que se tiene que ocupar en el campo de juego y aún más en el de delantero, pero no se lo noto preocupado: "Faltó que trajeran a Ibrahimovic, je", bromeó el Pipa. Y le tiró la pelota al entrenador: "Estamos bien, hay una linda competencia. Se ha armado un grupo muy lindo, con excelentes personas. Después decidirá Guillermo quién juega. Pero tenemos que estar al ciento por ciento todos".

Además, profundizó sobre la relación con sus compañeros. "Es un poco raro pelear el puesto con amigos. En particular, con Wanchope, que tengo una excelente relación", señaló en TyC Sports el Pipa. Por otra parte, habló de la jerarquía del equipo: "Es el mejor plantel que me tocó integrar, pero no sirve si no lo ponemos a prueba en los partidos".

Fue así como se lo vio relajado y enfocado en las metas que tiene en el elenco del azul-amárela. Además, que dejó ver que el club se prepara con toda intensidad para pelear cada partido de las tres competiciones que tiene que disputar.