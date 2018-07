Nelson Acevedo: "Siempre tuve la esperanza de volver"

Tras un fugaz retorno a Racing, Nelson Acevedo volvió a Unión. La institución Tatengue compró el 100% de los derechos federativos y el jugador ya se puso, nuevamente, bajo las órdenes de Leonardo Madelón.

En una reciente entrevista por la radio Sol 91.5, el futbolista repasó los últimos días en los que tenía la incertidumbre de no saber cuál sería su destino.

"Hasta lo último iba a esperar para volver a Unión y gracias a Dios se pudo dar. La vez que me fui siempre tuve la esperanza de volver y tuve un quilombito en la cabeza, de que iba a ser de mí, si me iba a quedar en Racing o volvía a Unión", afirmó el volante.

Ante la consulta sobre lo que vivió durante esa etapa de dudas, expresó: "Me llamaron rápido y me tuve que ir a Racing pero también me hablaba gente de Unión. Leonardo Madelón me llamaba a cada rato y me generaba ganas de volver. Pero hay cosas que por ahí uno no puede decidir". Acevedo continuó diciendo: "Me sentía incómodo, ya que no sabía nada sobre mi futuro. Pero siempre tuve ganas de volver a Unión y mantenía una mínima esperanza, por eso nunca me despedí. Hasta lo último iba a esperar para volver y gracias a Dios se pudo dar".

Para cerrar, el volante central del Tatengue dejó un mensaje para lo que viene: "Estoy ansioso por jugar la Copa con Unión. Al grupo lo conozco, se mantuvo la base, por lo cual me siento muy cómodo con mis compañeros y el cuerpo técnico y por supuesto con la gente que me transmite todo. Todas mis cosas las tenías acá en Santa Fe y esperé hasta lo último, así que imagínate las ganas que tenía de quedarme".