Gallardo: "Mi cabeza solo está en River"

Luego de casi dos meses sin hacer declaraciones oficiales, Marcelo Gallardo volvió a dar una rueda de prensa, esta mañana en el River Camp de Ezeiza, preparando los últimos detalles para el estreno del Millonario en la Copa Argentina, torneo en el cual defiende la doble corona. Será este domingo por la tarde en la cancha de Colón de Santa Fe, ante Central Norte.

El DT empezó hablando acerca del balance de la pretemporada en Orlando, la cual consideró como positiva, y además confirmó al once inicial para el debut de la temporada: "Encontramos una gran disposicion de los futbolistas para entrenar, con energía, con ganas, nos vino bien este tiempo para preparar lo que viene en el semestre. Tengo definido al equipo para jugar el domingo, va a ser el mismo que jugó ante Millonarios: Lux; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Fernández, Ponzio, Palacios, Pity Martínez; Scocco y Pratto".

Consultado sobre Franco Armani, Enzo Pérez y Juan Quintero, que se sumaron al plantel luego de un receso por haber disputado la Copa del Mundo en Rusia, Gallardo aclaró: "Los jugadores seleccionados están bien, se tomaron días de descanso, se viene un semestre muy cargado. Tendrán algunas semanas más de trabajo para preparase bien y no dar ventajas.".

Con la salida de Jorge Sampaoli del seleccionado mayor, uno de los nombres que se baraja para sustituirlo es el del entrenador de La Banda. Sin embargo, dejó en claro que no tiene en mente a la Albiceleste en este momento: "Soy respetuoiso en cuanto a las formas, los que me conocen saben lo que pienso, no tengo mucho para decir. El hecho de dirigir a su seleccionado es el máximo orgullo para un DT, de ahí a que me postule, no va conmigo. Me llena de orgullo que se nombre mi persona para ser una de los candidatos, pero no recibí ningún llamado y mi cabeza está en River. Todo saben cuál es mi opinión de lo que pasa en el fútbol argentino y todas sus desprolijodades, el Mundial demsotró que hicimos las cosas mal desde hace tiempo, es hora de aprender. Me he comprometido con un contrato firmado en River y hasta que las energías me digan basta.". Y añadió: "Como argentino, deseo que el nuevo comienzo pueda ser exitoso y una vez por toda encaminarnos y darnos prestigio que alguna vez supimos tener.".

En cuanto a la posibilidad de contar con algún refuerzo, fue tajante y está satisfecho con los futbolistas que tiene a disposición: "Va a ser difícil, nos hemos reforzado bien en el último año, salvo algunas cosas puntuales que estén al alcance lo haremos. Sino, tenemos un plantel bastante competitivo. Nos ha interesado Pol Fernández, pero en ese puesto estamos cubiertos, salvo una cosa rara de que algún jugador pueda irse". En la misma línea, con el recuerdo latente de la sorpresiva venta de Lucas Alario, Gallardo respondió: "Todo el mundo sabe que el cierre del mercado de pases en Europa va hasta finales de agosto, puede venir una oferta en los últimos días, no queremos que se vaya ningún jugador. Si pagan la clásula, no podemos hacer nada. Esperemos que no pase. No salimos al mercado porque queremos resguardar al equipo que tenemos".

Una de las principales polémicas de estos días es el tema del fixture de la Superliga y las quejas de algunos equipos por tener que viajar más al interior del país. El oriundo de Merlo no quiso explayarse demasiado: "En los ultimos cuatro años, hemos viajado más kilómetros que cualquier equipo argentino. Hemos tenido Libertadores, clásico en el medio. No me parece tan significante. No mido si Boca viaja más o menos, no me parece relevante. Se le está dando demasiada importancia".

Asimismo, opinó acerca de la performance de la Selección en el Mundial: "Siempre esperamos Messi nos salve la vida, es el mejor jugador del mundo pero tiene sus momentos donde muestra que es humano y puede tener un partido malo, o dos. Teníamos la ilusión de llegar lejos solo por tener a Messi. Hubo muchas desprolijidades previas al Mundial".

Por otra parte, ratificó a Milton Casco como lateral izquierdo, aclarando que no pidieron por Leonel Vangioni: "No hemos llamado a Vangioni. Casco está enfocado, está bien, hizo buenos partidos, esperemos poder sostenerlos. Necesitamos que tenga confianza. Mayada puede ser una alternativa en ese sector.

Para terminar, quiso desmentir los rumores sobre la decisión de no ceder juveniles a la Sub 20, aunque no hubo citados al torneo de L´Alcudia: "Me sorprendió, pero no manejo los gustos del DT. Se ha dicho que nos negamos a ceder futbolistas, no han recibido convocatorias. Han ido dos jugadores nuestros al Mundial como sparrings y no hemos tenido problemas".