Buen comienzo con debut y regreso

Bajo el calor de Boca Ratón el equipo de Guillermo Barros Schelotto pasó la primera prueba frente a Independiente de Medellín, que consiguió la victoria por 4 a 2. Con sorpresas en el equipo pero que era lo más adecuado probar a los refuerzos. Hicieron su debut en el campeón de la Superliga, Sebastián Villa y Mauro Zárate. También el hincha Xeneize tuvo una gran alegría por la vuelta de Darío Benedetto.

La primera parte finalizó 3 a 1. El 1 a 0 fue de Germán Cano, para el conjunto colombiano, vino tras un error de Paolo Goltz que no pudo resolver la jugada frente a la presión del delantero rival. A los 13 minutos Wanchope Ábila se escabulló entre los defensores y luego de un mal rechazo pudo tener el balón en sus pies, pero la mala suerte le jugó una mala pasada porque no pudo controlarla. 120 segundos más tarde llegó el zapatazo de Zárate que pudo igualar el marcador. Dos minutos después sucedió una gran jugada del ex Vélez con el colombiano Villa que logró su primer gol con la camiseta Azul y Oro. En el minuto adicional Mauro se la dejó servida a Almendra que se encargó de cerrar el primer tiempo con un golazo desde afuera del área.

En el segundo tiempo vinieron los cambios importantes, la gran vuelta del Pipa, Carlitos Tevez, y Edwin Cardona. Fue un complemento con muchas faltas y las mayorías cometidas por el DIM. Una infracción fuera del área, de Emmanuel Mas, le dio el descuento al “equipo del pueblo” y lo marcó Hernán Pertuz que cabeceó libre al borde del área chica. En el minuto 89 Cardona estaba fresco y las piernas del defensor ya estaban desgastadas, la pulseada la ganó el diez Xeneize, se la dejo a un Tevez platinado que solamente tuvo que empujarla.

Este fue el primer amistoso del bicampeón argentino. Aún con fallas defensivas pero con un mediocampo y delantera que en verdad asusta pero que también ilusiona.