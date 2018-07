La promesa del “Cuervo” a L´Alcudia

Google Plus

En noviembre del año pasado, Matías Damián Palacios estaba en boca de todos en el mundo futbolístico. Fue el 10 de la Selección Argentina Sub 15 que se coronó en el Sudamericano 2017, y en el que convirtió 3 goles, uno de ellos en la final con Brasil.

El Mediocampista se transformó en la figura de la Selección Sub 15 campeona del Sudamericano de San Juan, saltó de la Séptima División a la Reserva de su club, San Lorenzo; debutó, marcó goles en un equipo que terminó segundo en la tabla del certamen, fue citado al combinado Sub 17 y, por último, con el último hilo de aliento, fue convocado al seleccionado Sub 20 para disputar el torneo de L'Alcudia, Valencia (España), entre el sábado 28 de julio y el miércoles 8 de agosto.

Palacios ya firmó su primer contrato profesional con el Ciclón el pasado febrero del corriente año, el mismo tiene firmado hasta junio de 2021.

Pues es así, la joven promesa, que vive en la pensión del Ciclón desde los 13 años, tirará paredes en L'Alcudia con jugadores con roce en Primera, como Gonzalo Maroni o Facundo Colidio, quien ya se entrena con el primer equipo del Inter. "Siento una felicidad muy grande y es producto de todo el esfuerzo. Voy más rápido de lo que imaginé, pero voy bien, ja", apuntó Palacios.

“Me gusta pisarla como Riquelme e Iniesta”

Palacios es gran admirador de Juan Román Riquelme y de Andrés Iniesta; el zagal organizador de juego, nacido el 10 de mayo de 2002 en General Pico, La Pampa, proviene de una familia de futbolistas. Su papá fue jugador y luego su DT en el club Estudiantil de su ciudad; su hermano Julián también es mediocampista ofensivo y su compañero en Reserva. "Ellos me apoyan y están muy contentos. con mi hermano teníamos el sueño de jugar juntos los tres, incluyendo a mi viejo", testificó la joven promesa.

“voy más rápido de lo que imagine”

Palacios también se refirió a lo que significa que lo hayan llamado para jugar en el seleccionado y como se debe afrontar en el proceso de estar y jugar en el mismo: "Estar en el Sub 20 representa muchas cosas. Es algo muy lindo, pero al mismo tiempo lo tenes que saber cuidar. Es un compromiso muy grande; si te relajas, otro va a tomar tu lugar".