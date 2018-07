Albertengo se viste de albirrojo

Si bien no se realizó el pase de manera oficial, Lucas Albertengo ya forma parte del plantel de Estudiantes de La Plata, luego de pasar con éxito la revisión médica. Lo hizo por la tarde del pasado 1 del corriente mes, en el Centro del Diagnóstico de City Bell junto al Dr. Hugo Montenegro.

De hecho tambien en la mañana del sábado, el delantero se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros en el Pincha. Luego de meses de negociación y de haberlo pretendido en dos mercados de pases anteriores, Albertengo ya entrena en el Country Club de City Bell.

Independiente habilitó al futbolista mediante un permiso especial, mientras se terminan de cerrar detalles del traspaso a préstamo. Albertengo llega desde el club de Avellaneda, donde integró el plantel que ganó la Copa Sudamericana en 2017 bajo la dirección técnica de Ariel Holan.

El delantero de 27 años, según confirmó Estudiante de La Plata, a través de sus redes sociales, firmará su contrato el día martes. El ex Atlético Atl. Rafaela, que no logró tener continuidad en el elenco de avellaneda durante el último tiempo con la dirección de Ariel Holan, llega a préstamo por un año con cargo de U$S 200 mil y una opción de compra de U$S 2 millones por el 50% de la ficha.

El delantero aparte de estampar la firma, será presentado ante los medios a través de una conferencia de prensa y no formará parte de la nómina de jugadores que disputaran el partido por la Copa Argentina.