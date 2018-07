Santiago Vergini: "No estoy ni molesto ni enojado"

Boca Juniors disputará otro amistoso de pretemporada en Estados Unidos, esta vez será en Denver ante Colorado Rapids, uno de los equipos que disputa la Mayor League Soccer. Para este partido, Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con varios jugadores como Agustín Almendra o Gonzalo Maroni, quienes disputarán el Sub-20. Además, Santiago Vergini es otro de los ausentes y ya se encuentra en el país.

En su regreso, el defensor central xeneize explicó los motivos de su llegada: "No sé si reírme o preocuparme. Lo último que se me cruzaría por la cabeza es armar un lio mediático. Soy una persona que habla las cosas cara a cara. No pasa nada. Llegué tras un vuelo muy largo, estaba un poco dormido. Cuando me hacen esa pregunta por qué volví lo primero que se me vino por la cabeza es no sé, dando por hecho que hay una planificación en la que viajaban 18 o 19 jugadores y el director técnico tiene que tomar la decisión que alguno se quede afuera como me pasó a mí, es una situación normal. Guillermo me dijo en la cara que por planificación viajaban 19 jugadores y él tomó la decisión de que yo no viaje".

"No estoy ni molesto ni enojado, quería aclarar eso. Estoy muy cómodo. Estuve muy bien con el grupo. Me sorprendió la convivencia del grupo. Lamentablemente hoy en día con un título se tienen varias lecturas, siempre con mala intención. Quería aclarar que nada que ver", aclaró Santiago Vergini en dialogó con TNT Sports. Además, explicó: "No le pregunté a Guillermo. Son las decisiones que cualquier entrenador tiene que tomar".

Para cerrar, el zaguero de Boca aseguró que no piensa en dejar al equipo: "La quiero pelear en Boca. Cada día me sorprendo más del grupo humano y la buena convivencia que tenemos. En lo deportivo, haciendo buenos partidos en Boca trasciende mucho más que en cualquier otro lado. Yo quiero estar acá. Me da la sensación de que quieren escuchar otra cosa, no es así".