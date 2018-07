Uno por uno del Tomba

Google Plus

Arquero: Roberto Ramírez (5,5)

La actuación del encargado de evitar la caída de la valla de Godoy Cruz tuvo regular, ni buena ni mala, solo estuvo presente. Esto se debió no por la categoría del rival sino por su respuesta ante los ataques de su antagonista donde tuvo errores como interceptaciones destacada y si bien no pudo atajar la mayoría de los disparos que se jugó en la tanda de penaltis, no fue su responsabilidad al 100%.

Defensa

Luciano Abecasis (5)

En el partido de anoche frente al CADU, estuvo laxo porque no se vio una gran participación y aún menos cuando la embestida llegaba a la defensa. Fueron muy poco jugadas donde se lo vio defender bien cuando el rival atacaba.

Diego Viera (5,5)

Otros de los defensores que estuvo a la altura de la categoría del rival con distinciones singulares no muy buena, pero si necesarias a la hora de responder ante la presencia del rival.

Tomás Cardona (6)

Seguramente fue unos de los mejores defensores que estuvo al nivel del Tomba, con respeto al subcampeonato conseguido en la temporada pasada. No fue su mejor juego el de anoche, pero si se vio mejor que sus compañeros. Peso a que no jugó los 90 minutos completos

Fabrizio Angeleri (6,3)

Seguro que fue unos del defensa más despierto en el partido contra el CADU, donde se vio su activismo todo el tiempo. Fue uno de los defensores que más vio el balón y que supo plantarse ante el rival.

Mediocampista

Iván Ramírez (6)

Unos de las nuevas caras en el elenco Bodoguero, quien debía cumplir las expectativas sobre su buena llegada. Pese al juego regular de su equipo, él en el medio campo se destacó pero no con mucho sobre salto pero seguramente cumplió con lo que Dabove le pidió.

Juan Andrada (5)

No tuvo un gran partido, se lo vio jugar mucho pero no resolvió bien su papel dentro del campo de juego, pese a que el DT lo dejó jugar todo el partido no se vio una buena actuación del jugador.

Jalil Elías (5)

En el primer tiempo se vio mucho de él, dejando buen sabor en la hinchada tombina pero su juego se fue disminuyendo sin tener mucha relevancia y estuvo manchada por una amarilla que recibió en el encuentro, por lo que el DT lo tuvo que sumplantar.

Delanteros

Ángel González (6,4)

El extremo derecho del Tomba estuvo a la altura, pero no se pudo destacar porque no fue determinante en el ataque mendocino pero si fue de gran ayuda para lo pase y estuvo cuando se debió pese a que fue remplazado.

Santiago Gracia (6,7)

“El Morro” una vez más es determinante para el ataque del Expreso, donde tuvo una gran participación. Pese a que no pudo convertir, atesoró muchas chance de goles sin convertir alguno.

Victorio Ramis (7)

Seguramente fue la estrella de la noche en el equipo de Godoy Cruz, fue el más activo en el elenco dentro del campo de juego. Fue el autor del gol que puso parejo el partido donde el Tomba igualó 1 a 1 dentro de los 90´. Además, cabe destacar que también atesoró muchas oportunidades para concretar goles.

Suplente

Brian Alferez (5,5)

Entro en lugar de Cardona debido al choque que sufrió este último en una jugada con otro jugador del CADU. Su entrada no significó una gran modificación en la actuación del equipo. Si sumó tiempo y un regular juego, pero nomas que lo visto.

Diego Sosa (6,5)

Otro de los refuerzos que pudo jugar por la Copa Argentina, y seguramente el que más se destacó y superó las expectativas. Su juego fue bueno y determinante en los últimos minutos, dentro de los 90´, cuando el tomba comenzaba el ataque.

Gabriel Ávalos (5)

El último de las caras nuevas que entro en lugar de González, pero un juego y participación no fue la destacado solo que entro para reforzar, pero no cumplió mucho.