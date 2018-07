Tomás Spinelli: "Me queda una espina clavada por Patronato, pero me gusta mirar hacia adelante"

En respuesta a las interrogantes hechas por el panel del programa: "Estoy contento por esta posibilidad, ya se venía manejando, y de mí parte estaba de acuerdo, el desafio era importante. En cuanto a lo personal era algo que quería, y en cuanto al club, también necesitaban jugadores", resaltó Tomás.

Al juvenil le toca un cambio de categoría drástico, ya que llega de formar parte del primer equipo de Patronato -disputando la primera división-: "Hay que entender que tanto para el cuerpo técnico como para la dirigencia es una posibilidad concreta de hacer un buen papel en la categoría. Es una categoría muy dura, y la clave es hacerse fuerte de local. Hoy se asemeja al Nacional B, son partidos muy físicos", relató y comparó el jugador.

Una vez realizada su salida del Santo, él mismo contó el por que de su decisión tras haber sido pretendido por varios clubes, entre ellos Juventud Unida de Gualeguaychú. "En su momento recibí llamados de varios equipos de esta categoría, pero si estaba Paraná, me seducía más el club porque ya conocía la dirigencia, al técnico y me quedo en mi ciudad. Estuve dispuesto a sacrificar muchas cosas así como la dirigencia también lo hizo", continuó declarando en relación a su pasado, y actual club.

Desde el Mutio, se dice que existe la posibilidad de que otro ex Patrón vista la rojiblanca y fue consultado por eso: "Iván Furios es un jugador que le aportaría un nivel muy bueno al plantel, ojalá podamos contar con él en Atlético Paraná".

La rivalidad futbolística entre Paraná y Patronato es algo que pesa a la hora de ser jugador y tener posibilidad de hacerlo en ambos equipos. Spinelli, no es la excepción y a eso se refirió:"Me queda una espina clavada por Patronato, porque gran parte de mi vida la viví ahí, pero me gusta mirar para adelante sabiendo lo que puedo demostrar. Te estaría mintiendo si digo que no moriría por jugar en Patronato, pero hoy me toca estar acá y voy a aprovechar esta oportunidad".

"La gente no es consciente del apoyo que hay que brindarles a los equipos de la ciudad, la rivalidad acá queda de lado. Yo amo este trabajo, y hoy Paraná es mi trabajo, y vengo al club a defender todo lo que soy", enfatizó el jugador que cerró la entrevista de una manera categórica: "El fútbol es mi gran amor pero hoy ese gran amor está en Paraná, respeto la camiseta y vamos a dar todo lo que tenemos para dejar a Paraná donde se merece".