No estarán en el Millonario

Durante el receso de la Copa del Mundo, que ganó Francia, hubo movimiento en el mercado de pases. En el Millonario se fueron siete jugadores de los cuales cuatro a préstamo. Además, otro cuatro buscan club ya que no están dentro de la consideración del Muñeco Gallardo.

Marcelo Larrondo arregló con Defensa y Justicia, fue cedido a préstamo por un año sin opción de compra. Estuvo a punto de irse a la Universidad de Concepción de Chile pero no se dio su pase porque no según la institución trasandina el delantero no quiso realizarse la revisión médica. Lo cual el propio jugador negó ya que, su representante le dijo que no hubo acuerdo entre los clubes. El delantero ex Rosario Central será compañero del zaguero Alexander Barboza., tampoco tenido en cuenta en Núñez.

Gol de Larrondo a Guaraní - Copa Libertadores 2017

Marcelo Saracchi quien era titular indiscutido fue el primero en emigrar. El lateral se marchó al Leipzig de Alemania con quien firmó un contrato por cinco años, en una operación de 11 millones de euros (unos 13.5 millones de dólares), de los cuales a River le quedó US$11.650.000 libres de impuestos.

El uruguayo de 20 años, debutó con un gol el fin de semana, marcó en un amistoso preparatorio de su equipo que goleó 7-0 a Grimma.

Ariel Rojas rescindió contrato ya que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo. El "Chino" se fue a San Lorenzo con quien firmó por dos temporadas. Debutó en el triunfo del Ciclón por 1-0 sobre Racing de Córdoba por los 32 avos de la Copa Argentina.

Nicolás Bertolo se fue libre y firmó con Banfield por tres años. El delantero estuvo jugando las últimas temporadas a préstamo en el Taladro.

Iván Rossi, quien tampoco viajó a la pretemporada en Estados Unidos, se incorporó a las filas de Huracán, donde el ex Banfield jugará a préstamo por una temporada.

Joaquín Arzura jugará nuevamente cedido en España, por una temporada en Almería con opción de compra . El volante central, pasó del Osasuna a la segunda categoría del mismo país. El ex Tigre disputó 19 encuentros oficiales, convirtió un gol ante Unión por la Copa Argentina del año 2016.

Leandro Vega, zaguero de 22 años, quien estaba en San Martín de San Juan fue cedido al Emelec de Ecuador por un año.

Carlos Auzqui esta cerca de emigrar al Leganés de España. Además es pretendido por Estudiantes de La Plata y Huracán.

Augusto Batalla quien fue cedido a Atlético Tucumán por un año pero interrumpió seis meses antes su estadía, Luis Olivera quien estuvo en San Martín de San Juan y Juan Kaprof que viene Defensa y Justicia, buscan club. El joven arquero está dentro de las consideraciones de Marcelo Bielsa, entrenador de el Leeds United de la segunda división de Inglaterra.