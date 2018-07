Washington Camacho: “El Patón quiere que yo juegue porizquierda”

Washington Camacho, llegó a Rosario Central a mediados del año 2016, mano de Eduardo Coudet, entrenador que tenía aquel entonces el Canalla. El uruguayo convirtió diez goles en cuarenta y tres partidos con la camiseta auriazul.

Hace minutos, el volante del equipo rosarino habló con los periodistas presentes en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) y comentó lo siguiente: “Siempre tuve la esperanza y confianza en mí de pelear por un puesto. No terminé el torneo de la mejor manera y sabía que por el puesto iba a tener que competir. Estoy muy contento de ser parte del 11 titular en los amistosos y eso es un trabajo del día a día. Estoy contento porque estamos haciendo una buena pretemporada. En lo personal me estoy sintiendo bien físicamente y en lo grupal vamos aceitando lo que pide el entrenador".

El ex mediocampista de Godoy Cruz Antonio Tomba y Racing Club, comentó sobre las posibilidades que tenía de dejar la institución de Arroyito en este mercado de pases: "Realmente estoy muy metido en todo lo que es Central. Estoy al tanto de los intereses, pero en lo personal estoy muy contento acá en el club. La realidad es que uno no pretende salir del club, mi cabeza está metida acá. Bauza quiere que yo juegue por izquierda, es una posición que conozco y he jugado".