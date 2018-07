Guillermo Barros Schelotto: "Esperamos que no se repita"

Boca Juniors cayó ante Colorado Rapids en su último amistoso de pretemporada, fue 5-4 desde los doce pasos, luego del 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios. Finalizado el encuentro, Guillermo Barros Schelotto analizó el mismo, además remarcó que hay cosas por corregir.

"Acumulamos muchas cosas negativas, cansancio, un viaje de cuatro horas para luego jugar en la altura. En la altura me parece que perdés precisión y eso se notó", declaró el entrenador del conjunto de la Ribera. El Mellizo continuó diciendo: "Uno presta atención a las cosas buenas y malas a los partidos anteriores al campeonato, sirve para corregir. Esperamos llegar bien al 1 de agosto".

Guillermo Barros Schelotto, analizó la derrota del Xeneize: "Destaco el inicio, fue muy bueno, marcamos, presionamos, nos pusimos 2-0. Después destaco el ir a ganarlo tras el 2-2. No me gustó que nos hayan empatado. Debemos considerar la altura y la falta de precisión que hizo dividir el juego y les da la posibilidad de empatar".

Remarcó que el equipo tiene cosas por corregir: "Esperamos que no se repita y trabajamos para eso. Debemos corregir en todos los aspectos. Si nos dejamos estar, si no crecemos, si no trabajamos, no seremos Boca, tenemos que crecer todos los días para ganar todos los partidos que jugamos".

Al ser consultado por Darío Benedetto, respondió: "Solo intercambié mensajes sobre su lesión, calculamos que en 7 días puede estar entrenando según el dolor que tenga. Pensamos que iba a ser más duro, esperamos que tenga buena reacción". También le preguntaron por Fernando Gago: "Espero reunirme con él y ver como está, como se siente. Dejó la concentración el viernes, estaba consternado porque se volvió a lesionar".