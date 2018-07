El nuevo desafío de Larrondo

Marcelo Larrondo firmó su contrato con Defensa y Justicia y se transformó finalmente en el nuevo refuerzo. El ex delantero de Rosario Central se suma a la lista de incorporaciones que integran: Jonas Gutiérrez, Matías Rojas, Lucas Villarruel, Domingo Blanco, Gastón Togni, Manuel Capasso, Nicolás Tripichio y Eugenio Isnaldo.

El nuevo atacante del equipo de Florencio Varela tendrá por delante un gran desafío ya que querrá dejar atrás una dura época en donde las lesiones le impidieron destacarse en su regreso en River Plate. Anteriormente fue parte del plantel en la temporada 2007/2008 pero no disputó ningún partido. El técnico Marcelo Gallardo no lo tuvo en cuenta para la delegación que trabajó en la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, y por ello su ciclo en el Millonario se interrumpió.

Luego de la decisión del entrenador riverplatense, Larrondo tuvo posibilidades de llegar a Huracán y Universidad de Concepción. Las negociaciones para arribar al Globo no prosperaron, pero prosiguieron las tratativas con el cuadro chileno. Sin embargo, todo se complicó cuando el presidente del combinado trasandino comentó que el ex goleador canalla no quiso realizar la revisión médica. Por su parte, el delantero respondió que ese hecho no ocurrió y en consecuencia ese traspaso se cayó.

No obstante, apareció en escena el Halcón y finalmente llegó a un acuerdo para que Larrondo se incorpore a la institución. La mejor actuación del nuevo atacante de Defensa y Justicia fue en Central ya que marcó 10 goles en el campeonato 2015/2016. Además de vestir los colores del elenco rosarino y del equipo de Núñez, jugó en: Desamparados, Progreso de Uruguay, Siena, Fiorentina, Torino y Tigre.