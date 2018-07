Fin de la novela: "Pol" se queda

La caída por Copa Argentina contra Defensores Unidos por penales significó un baldazo de agua fría para los dirigidos por Diego Dabove. Además, apareció la búsqueda de dos refuerzos para cerrar el mercado de pases y el interés de otros clubes posando sus ojos en jugadores de Godoy Cruz para reforzarse.

Después de tantas idas y vueltas, Pol Fernández, el talentoso mediocampista creativo, seguirá en el Tomba, quien no aceptó la propuesta de los Guerreros aztecas y seguirá en el conjunto mendocino.

El ex Boca no llegó a un acuerdo con Santos Laguna y por eso seguirá vinculado a la Bodega, en su momento a Fernández se lo mencionaba como posible refuerzo de River y con el correr de los días, Marcelo Gallardo -entrenador millonario- dejó en claro, que el puesto del santafesino ya estaba cubierto y no quería contar entre sus filas con el ex Atlético Rafaela. La idea de la cúpula dirigencial del Expreso es renovarle su vínculo por dos años más al mediocampista creativo hasta 2020 y seguir en el equipo dirigido por Dabove.

En el presente mercado de pases, el adiestrador bodeguero tendrá la continuidad del ex Rosario Central, que es la mejor incorporación de cara al segundo semestre de 2018. Por el momento había llegado Iván Ramírez y Diego Sosa, para reemplazar a "Pol" ante la posible partida de Fernández rumbo a México.

Por último, en cuanto al libro de pases, es buscar un delantero por afuera y un defensor central; solamente arribaron al Expreso, Gabriel Ávalos (delantero), Sosa, Ramírez y Andrés Mehring (arquero). En cuanto a la actualidad del club, Fernández se quedará y es la mejor incorporación tombina de cara a lo que viene.