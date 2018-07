Un nuevo desafío: Copa Argentina

Google Plus

En la mañana de este miércoles, Patronato partió rumbo a Buenos Aires donde este jueves estará enfrentándose ante San Martín de Tucumán por los 32avos de Copa Argentina.

El encuentro será llevado a cabo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano (Deportivo Morón) a partir de las 18:00 horas bajo el arbitraje de Diego Ceballos.

Desde el departamento de prensa del club dieron a conocer los convocados ante el Santo Tucumano; Sebastián Bértoli, Federico Costa, Lautaro Geminiani, Lucas Ceballos, Walter Andrade, Matías Escudero, Renzo Vera, Bruno Urribarri, Mauricio Sperduti, Abel Peralta, Damián Lemos, Federico Bravo, Pablo Ledesma, Matías Garrido, Gabriel Carabajal, Agustín Guiffrey, Facundo Barceló, Nicolás Royón y Lautaro Comas.

Una vez culminado el partido, el Rojinegro se volverá a Paraná para seguir con la pretemporada y preparar su debut en la Superliga 2018/19 ante Colón en condición de local.

El DT, Juan Pablo Pumpido, no dio certezas del once titular ante San Martín de Tucumán pero todo indicaría que contará con la mayoría de titulares. Sería una prioridad el torneo de Primera División, donde el Patrón, buscará empezar a cosechar buenos resultados desde el arranque ya que el promedio lo acecha, tanto así que la mayoría del posible once son los refuerzos.

Posible once: Sebastián Bértoli; Lucas Ceballos, Walter Andrade, Renzo Vera, Bruno Urribarri; Mauricio Sperduti, Damián Lemos, Pablo Ledesma, Matías Garrido; Nicolás Royón y Facundo Barceló.

Estadio: Estadio Nuevo Francisco Urbano

Horario: 18:00 horas

TV: TyC Sports

Terna Arbitral

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Ernesto Uziga

Asistente 2: Pascual Fernández

Cuarto árbitro: Diego Molinelli