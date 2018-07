Los convocados de Pumpido van en busca de la Copa Argentina

Las redes sociales del patrón de Entre Ríos están más activas que nunca y sus hinchas expresando su apoyo hacia los 19 convocados que Pumpido eligió para competir en esta 32° Copa Argentina, donde jugará contra el equipo de Tucumán.

Bajo la consigna #VamosPatrón se invita a los fanáticos y aficionados a enviar mensajes de apoyo y aliento a los jugadores que se venían preparando desde la pretemporada, luego de iniciada la pasada copa del mundo. Tanto la pretemporada como una cena de culminación de ésta, dieron lugar la segunda semana de julio, donde Iván Furios estuvo constantemente presente, acompañando al plantel.

Como siempre, la lista de arqueros está liderada por el capitán del equipo, Sebastián Bértoli, cuyos entrenadores ya afirmaron que hizo una excelente pretemporada y está dispuesto a dar el mayor esfuerzo para sus compañeros. Su renovación de contrato con el Rojinegro también se hizo pública recientemente y fue bien recibida por los aficionados al Patrón. Seguido, lo acompaña su suplente Federico Costa.

El recién llegado de Colón y ex Boca, Pablo Ledesma, se encuentra formando parte de la lista de volantes convocados que estarían viajando hacia Morón. Su traslado fue reciente, tras recibir la notificación de que no sería llamado por el club santafesino en junio de este año. Entre sus compañeros volantes, se encuentra Marcos Garrido, quien recientemente hizo pública la renovación de su contrato con el Rojinegro por un año más. Otra nueva incorporación a la agrupación de Pumpido es Federico Bravo, también ex Boca, que hizo la firma del contrato hace poco más de una semana. Los demás volantes son: Mauricio Sperduti (quien es otra de las nuevas incorporaciones al plantel), Abel Peralta, Damián Lemos, Gabriel Carabajal (ex San Martín de San Juan, quien firmó por un año) y Agustín Guiffrey.

La lista de defensores la compone Renzo Vera, quien firmó su continuidad el mismo día que Bértoli, Lautaro Geminiani, Lucas Ceballos (nueva incorporación desde hace más de un mes), Walter Andrade, Matías Escudero (nueva incorporación desde hace más de un mes) y Bruno Urribarri.

Por último, los delanteros Facundo Barceló (que hace un mes hizo oficial su contrato por un año con el Rojinegro), Nicolás Royón (otra nueva incorporación) y Lautaro Comas fueron los elegidos por el cuerpo técnico dirigido por Pumpido.

El partido se disputará mañana a las 21:10 en el Nuevo Estadio Francisco Urbano de Morón, provincia de Buenos Aires.