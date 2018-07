Matías Suárez agradeció a San Lorenzo por el interés

Google Plus

Matías Suárez dialogó este martes en la radio con el programa El Show en La Red sobre el clásico, su futuro y la vuelta al fútbol; y además se refirió al sondeo del equipo dirigido por Claudio Biaggio.

“Tuve muchos contactos de San Lorenzo, pero estoy contento de estar en Belgrano. Hoy disfruto mucho mi familia y Belgrano, es mi casa. Agradecí el contacto de San Lorenzo pero me siento cómodo acá. Si algún día me tengo que ir será una decisión conjunta con el club”, manifestó el jugador del Pirata cordobés.

"Estoy agradecido por el interés de San Lorenzo, me pone muy contento", agregó Suarez. El representante del jugador dijo que las charlas siguen, pero que está complicado el pase.

El futbolista habló sobre la posible oportunidad de pasar al Ciclón, después de su destacada actuación en el clásico frente a Talleres, donde anotó un gol y también registró una asistencia en la victoria de Belgrano por 2-1.

"Tengo cláusula de salida en mi contrato, es cercana a los 3 millones", había declarado anteriormente el jugador de Belgrano. Sobre el presente del club, opinó: “Sabemos que tenemos un año duro, tenemos un técnico nuevo, jugadores nuevos, ojalá podamos mostrar la nueva idea".

El “Oreja” como fue apodado también se refirió cuando dialogó con Closs Continental al triunfo del clásico del domingo pasado ante Talleres por 2 a 1: “Salió lo que habíamos planteado en la semana. Fue un acierto no dejar jugar a Gandolfi y Guiñazú. Lucas quiere que seamos un equipo corto y compacto”. Por último, también explicó lo difícil que fue adaptarse al fútbol argentino: "Me costó el retorno, me había olvidado como se jugaba acá”.