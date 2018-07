Próximo desafío, Central Córdoba

Google Plus

En Victoria hay sonrisas, tras la buena performance en su estreno en la Copa Argentina, ante Guillermo Brown, superando la primera fase del certamen. No obstante, no hay tiempo para relajarse: el próximo sábado 4 de agosto, se enfrentará a Central Córdoba por los 16avos de final.

El equipo de Santiago del Estero dio uno de los batacazos de la Copa, al dejar en el camino nada menos que a Vélez Sarsfield, al ganar en la definición por penales (igualaron 1-1 en los 90 minutos). El tanto del Ferroviario fue obra del experimentado Renso Pérez. El agravante fue que Central Córdoba tuvo que viajar de su provincia a la cancha de Temperley para jugar el encuentro.

El conjunto que dirige Gustavo Coleoni, además de avanzar de fase en el certamen federal, viene de otra gran alegría, ya que en abril, se consagró campeón del Torneo Federal A, al imponerse en la fecha final a Defensores de Villa Ramallo, y de esta forma regresó a la B Nacional, categoría en la cual no habrá descensos en la próxima temporada, debido a la reestructuración del ascenso dictaminada por la AFA. Jugará el clásico de la provincia ante Mitre, en la segunda división del fútbol argentino.

Foto: Télam.

En cuanto al plantel, hay varios jugadores reconocidos en el Ferro, tales como los delanteros Diego Jara y Héctor Cuevas (ex Sarmiento de Junín), el volante Javier Rossi (ex Morón), el central Francisco Dutari (de paso por Rosario Central), y en el arco está César Taborda, ex Estudiantes, héroe ente el Fortín atajándole el último penal a Lautaro Bazán. El capitán de Central Córdoba es el defensor que supo destacarse en Tigre, Alexis Ferrero. Próximamente será rival.

Foto: Web.

El cuadro santiagueño se prepara para el siguiente torneo de la B Nacional, pero antes está mentalizado en Tigre. Por ello, los de Coleoni disputaron un doble amistoso ante Gimnasia de Jujuy, con dos derrotas. Para los titulares, formó el siguiente once, que se apunta a estar de entrada contra el Matador: César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo, Jonathan Bay; Ezequiel Barrionuevo, Ramiro Maldonado, Renso Pérez, Facundo Melivilo; Diego Jara y Javier Rossi.

Fuente: Solo Ascenso.