Emelec hace oficial la contratación de Joel López Pissano

Joel Brandon López Pissano debutó con la camiseta de Rosario Central en la victoria 1 a 0 del Canalla contra Unión de Santa Fe, allí, el entrenador que hizo debutar al juvenil fue Leonardo Fernández.

El juvenil de 21 años, llega al Emelec de Ecuador a préstamo por un año con opción de compra. El acuerdo de palabra, y Central intercambia contratos con Emelec, que pagará U$$ 200 mil por el préstamo de un año de Joel López Pissano; la opción de compra es por el 50 por ciento del pase del zurdo a cambio de U$$ 2.5 millones.

Hace minutos, el zurdo diálogo con LT3 de la ciudad de Rosario, en el programa “Última Jugada” y comentó lo siguiente: “Hoy firmé el contrato con Emelec, es un año a préstamo. Es algo muy bueno en lo deportivo y en lo económico. Hablé con Soso, me dijo que me estuvo viendo y que voy a jugar de enganche. Estoy muy contento, es una oportunidad para mostrarme. En Ecuador hay altura pero creo que una vez que me acostumbre voy andar bien. Ahora veré a Central desde la distancia. Volver, voy a volver”.

El joven que utilizó el dorsal 19 en la Superliga Argentina de Fútbol, comentó en el programa rosarino que estuvo hablando con los jugadores más experimentados del plantel Canalla: “Hablé con los jugadores más grandes y me dijeron que le dé para adelante. En Central pude haber dado más, pero bueno, al Patón le gusta jugar más con jugadores de experiencia. Si Emelec me compra la mitad del pase mejor, si no también. Quisiera volver a Rosario Central porque es el club que me dio todo. Recién arranco y este viaje me va a servir para madurar también. El sábado me estoy yendo y llegaría el lunes".