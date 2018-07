Edgardo Bauza: "Tienen que pagar lo que vale"

Google Plus

En el día de ayer, Rosario Central disputó un partido amistoso contra Tiro Federal de la ciudad de Rosario en el predio de Arroyo Seco; el encuentro terminó 1 a 1. El gol Canalla lo hizo Marco Ruben.

Hace minutos, el Patón Bauza diálogo con Canal 3 de la ciudad de Rosario, en el programa “De doce a catorce” y comentó lo siguiente: "El pase de Rinaudo se cayó, estamos buscando otra opción, y es el puesto que estamos buscando, si llegamos a conseguir un jugador de las características que estamos buscando creo que ahí vamos a cerrar las posibilidad de traer otro jugador. Estamos analizando las posibilidades, creo que entre hoy y mañana se va a definir"; esto decía el ex entrenador de San Lorenzo de Almagro sobre la búsqueda de un volante central para el equipo de Arroyito.

El ex director técnico de la Liga Universitaria de Quito fue consultado acerca de una posible salida de Marco Ruben de Rosario, el Patón dijo esta frase sobre el capitán Canalla: "Tienen que pagar lo que vale"; recordemos que el ex jugador del Villareal de España no se encuentra muy cómodo en la institución Canalla, hay varios sondeos por goleador auriazul (equipos de Brasil, de los Estados Unidos y México).

Venta de entradas:

Hace minutos el sitio oficial del Club Atlético Rosario Central dio a conocer cómo será la venta de entradas para el partido del próximo jueves dos de Agosto, encuentro correspondiente a la Copa Argentina edición 2018. La venta comenzará el primero de Agosto en el Gigante de Arroyito.