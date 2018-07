Preparados, listos... ¡Ya!

Google Plus

El conjunto de Gastón Esmerado, ya tiene todo listo para el primer desafío importante luego de consumarse el descenso a la Primera B Nacional. Esta vez la parada no será fácil, tendrá enfrente al "Pincha" de Caseros, que tiene un equipo, el cual no sufrió muchos cambios, por ende los jugadores relativamente se conocen y no van a aflojar en esta Copa, en la que todo pasa. Las sorpresas abundan, perder significaría la eliminación directa para el "Gasolero" y una baja anímica para empezar el campeonato.

El "Celeste" de Turdera tendrá que afrontar una gran adversidad que es la renovación, ya que tiene un equipo totalmente nuevo, con 13 refuerzos. La única dupla que se repite para este partido, al igual que el año pasado, es la de Lucas Delgado y Santiago Giordana, pero después, los demás no se conocen del todo, a pesar de haber disputado tres amistosos. El primero de ellos fue ante un combinado de Villa Mercedes de San Luis, fue 0-0 para el primer equipo -el probable once de mañana-, el segundo ante San Miguel fue victoria 2-1 con goles de Lucas Mancinelli y Tobías Reinhart, por último, el pasado sábado se midieron frente a Brown de Madryn, fue 2-1 con goles de Delgado y Giordana.

Las nuevas incorporaciones que realizó Gastón Esmerado en este mercado de pases fueron Leandro González, Sebastián Prieto, Tobías Albarracín, Federico Mazur, Lucas Mancinelli, Pablo Campodónico, Mauro Cerutti, Brian Puntano, Roberto Brum, Matías Castro, Luis Silba e Yair Marín.

En el último paso del "Gasolero" por la Copa Argentina, fue eliminado por Defensa y Justicia en 16avos de final tras perder 2 a 0. Así había formado en aquella oportunidad: Josué Ayala; Adrián Scifo, Gastón Aguirre, Ignacio Bogino, Gonzalo Escobar; Adrián Arregui, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo; Ezequiel Montagna, Juan Ignacio Sánchez Sotelo y Emiliano Ozuna.

Un historial añejo que arrancó en 1932 y lleva 87 ediciones.

Jugaron 87 partidos

Temperley ganó 30

Estudiantes ganó 32

Empataron en 25 oportunidades

Probable once

Temperley: Matías Castro; Federico Mazur, Tobías Albarracín, Yair Marín, Nicolás Demartini; Lucas Mancinelli, Roberto Brum, Federico Fattori, Leandro González; Lucas Delgado y Santiago Giordana. Director técnico: Gastón Esmerado.

Estudiantes de Caseros: Staropoli. Romero, Tovo, Godoy, García; Ibañez, Villarreal, Sayavedra, Pellegrino; Joao y Altamirano.