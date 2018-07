El "León" de La Plata es distinguido

Google Plus

El compromiso, el trabajo responsable y la gestión seria lo que llevó adelante la Comisión Directiva de Estudiantes de la Plata para que tuvieran su reconocimiento por parte de las autoridades de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El presidente del albirrojo Juan Sebastián Verón recibió una distinción que la SAF le hizo a la institución por haber sido uno de los tres primeros clubes que cumplieron en tiempo y forma con el 100% de los requisitos de las licencias para la temporada entrante.

“Por haber cumplimentado con la totalidad de los criterios definidos en el Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes al momento de solicitar su licencia Superliga para la temporada 2018/2019”, fueron las palabras de la Superliga para destacar la labor del pincha, donde consta en el acta rubricada por Mariano Elizondo (Presidente de la SAF), Dr. Mario Laporta (Presidente del Comité de Licencias de la SAF) y Facundo Cino (Gerente de Licencias de Clubes de la SAF).

“LA DISTINCIÓN ES PARA TODOS”

“Felicito a todos por el trabajo que hicieron. La distinción de la Superliga es para todos los que trabajaron en ordenar y dejar bien parado al club”, atestiguó el presidente de la institución platense Juan Sebastián Verón en el Sitio Oficial del club.

¿De qué se trata la Licencia que presentó Estudiantes?

El sistema de licencias, que existe en el mundo del fútbol desde que el torneo alemán lo implementó en 1970, será el portón de acceso de los 28 clubes a la Superliga. Las licencias no son, ni más ni menos, que los requisitos básicos para poder ser parte del torneo incluyendo aspectos de las instituciones de toda índole.

Aquel que no cumpla con las condiciones indispensables exigidas, estará expuesto a penalizaciones que irán desde las advertencias hasta la denegación de la licencia. ¿Qué pasará si un equipo no obtiene la licencia o se la revoca? No podrá participar de los torneos de la Superliga.

La mayoría de las federaciones utilizan tres tipos de licencias que bien podrían identificarse como urgentes, de término medio y a largo plazo. Estas últimas van evolucionando hasta convertirse en urgentes.

Entonces, un requisito que en un principio no es excluyente, con el paso de las temporadas irá elevando su categoría hasta serlo. Si bien el reglamento de licencias de la Superliga incluye algunos lineamientos básicos tales como presentar un programa de desarrollo juvenil a cinco años de mínima; contar con un director de fútbol o manager en la estructura dirigencial que sirva como coordinación entre las inferiores y lo profesional; y tener médicos, kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos tanto en lo profesional como en lo juvenil.

Al mismo tiempo, será imperioso que los clubes no tengan deudas vencidas o no regularizadas con empleados, AFA, Superliga ni autoridades fiscales. Con todo lo que conlleva para obtener la Licencia, el "león" la presento y fue premiado con un diploma por ser unos de los primeros clubes que lo presentó.