En búsqueda del pasaje a los octavos de final

Defensa y Justicia jugará, como visitante, este martes la revancha frente a El Nacional de Ecuador, a partir de las 19:30 horas por la segunda fase de la Copa Sudamericana. El encuentro de vuelta se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa y será dirigido por el paraguayo Eber Aquino. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece en el partido de ida ganó por 2 a 0, con goles de Nicolás Fernández y Christian Almeida.

Para este compromiso, el autor del primer gol del Halcón en ese cotejo no estará presente porque padece un desgarro. Sobre su ausencia, Fernández destacó en un reportaje para el programa de cable la Secta Deportiva: "Es probable que no viaje para el partido con Nacional. Hace una semana que no estoy entrenando a la par, hoy es más un no que un sí. Después del último partido me hice estudios y salió que tengo un desgarro".

Asimismo, el delantero describió: "Estamos capacitados para enfrentar a Nacional en la altura. Vamos a ir a buscarlo, ojalá se nos pueda dar el resultado". Luego, analizó: "El equipo está sólido, con muchas ganas de ir a buscar el partido. Nos hubiese gustado hacer dos goles más".

Además de la baja del atacante, la defensa no contará con el aporte de Lisandro Martínez, quien sufre una lesión. Por estas dificultades, el conjunto titular estaría conformado por: Ezequiel Unsain; Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Chistian Almeida, Nahuel Molina; Jonás Gutiérrez, Leonel Miranda, Gastón Togni, Ciro Rius; Gonzalo Díaz y Eugenio Isnaldo.

Mientras que la delegación del combinado de Florencio Varela se encuentra en Ecuador, los dirigentes concretaron un nuevo refuerzo: Francisco Cerro. El ex volante de Vélez y Racing viene de jugar en Rayo Vallecano de España. Por el lado del elenco ecuatoriano, no llega en el mejor momento porque en el torneo local hace ocho fechas que no puede conseguir un triunfo. A pesar de este presente, el técnico Eduardo Favaro tiene en mente esta probable formación: Johan Padilla; Marco Montaño, Luis Segovia, César Batalla, Edder Fuertes; Roberto Garcés, Ángel Gracia, Manuel Balda, Adolfo Muñoz; Alejandro Villalva y Daniel Angulo.