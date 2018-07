Albertengo: "Siempre hay que apuntar a lo más alto"

Google Plus

Finalmente, Lucas Albertengo firmó como segundo refuerzo de Estudiantes el día sábado, poniendo el gancho en su contrato por un año. Ayer, en tanto, contó sus primeras sensaciones en esta nueva etapa que se abre en su carrera, mediante el sitio oficial del club.

El delantero habló de sus expectativas, los objetivos con la camiseta del Pincha, la triple competencia y se metió de lleno en la idiosincrasia albirroja: “Este club siempre exige brindarse al máximo, dejar todo, ser un jugador muy competitivo, tener orden y prolijidad en el día a día”.

“Fueron horas lindas después de mi llegada. Me recibieron muy bien, se nota que es un club muy familiar, muy ordenado, prolijo, que hay buena onda en el plantel y en general, y me hicieron sentir cómodo. Eso es importante para entrenar tranquilo y disfrutar el día a día. Compañeros que tuve que pasaron por Estudiantes me hablaron muy bien del club y ahora que estoy acá lo estoy notando”, testificó el atacante.

Mentalizado en la triple competencia que afrontará el plantel a lo largo del semestre, el ex-Rafaela apuntó a dejar en alto el nombre de la albirroja y expresó su deseo de conseguir cosas importantes con el club: “Tenemos tres competencias este semestre y siempre hay que apuntar a lo más alto. A mi me gusta pensar en positivo, en tratar de conseguir algo con el club. Sabemos que es difícil, que hoy en día está todo muy parejo, pero tenemos con qué”.

Objetivos en lo personal

“En lo personal apunto a jugar, rendirle al equipo, sumar la mayor cantidad de minutos posibles, entrenar al máximo y que el entrenador confíe en mí. No tengo problema en jugar en la posición que el técnico lo decida. Se van a encontrar con un jugador que se va a brindar al máximo por el equipo, que piensa siempre en lo grupal por sobre lo individual y que espera hacer lo mejor”, indicó.

Trabajar con la juventud

“Los chicos del club son importantísimos, pueden aportar muchísimo y más cuando conocen lo que es Estudiantes. Son el futuro y es fundamental que vayan teniendo rodaje en el equipo, que disfruten el día a día. Tenemos también mucha gente de experiencia, ellos tienen la palabra y saben cómo encaminar a los chicos”, analizó el delantero.

El jugador comenzó a involucrarse con la identidad del ADN Pincha y agregó: “En cuanto a lo futbolístico, este club siempre exige brindarse al máximo, dejar todo, ser un jugador muy competitivo, tener orden y prolijidad en el día a día. Tanto los más grandes como los más chicos son disciplinados y está muy bueno”, finalizó Albertengo.