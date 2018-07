Emmanuel Más: "Sé que puedo dar mucho más"

Google Plus

Luego de que se confirmara la llegada de Lucas Olaza, como nuevo refuerzo del Xeneize, Emmanuel Más dialogó con la prensa, sobre el tema. El lateral izquierdo, busca afianzarse en ese sector luego de la lesión de Frank Fabra, sufrió la rotura de los ligamentos de su rodilla izquierda a pocos días de iniciar la Copa del Mundo. Pero sabe que no puede relajarse, ya que tiene la presión del uruguayo, ex Talleres de Córdoba.

"Sentí que iba a tener mi chance porque estaba seguro que a Fabra lo vendían, no por lesión. Él tuvo unos años muy buenos, por eso venía jugando tan seguido. Ojalá pueda devolverle la confianza al cuerpo técnico en cada partido. No soy conformista y sé que puedo dar mucho más. Puedo ser más firme en la marca y atacar más", declaró el oriundo de San Juan, en un mano a mano con el programa Libero, TyC Sports.

"Sabía que iban a incorporar a otro lateral porque esto es Boca y hay que tener dos por puesto. Es bueno tener competencia, ya que si no incorporaban y me pasaba algo el club iba a tener problemas. Lo más importante es el escudo y representarlo de la mejor manera", agregó el ex San Martín de San Juan y San Lorenzo, en referencia a la llegada de Lucas Olaza.

Emmanuel Más llegó a Boca a principios de este año, desde el fútbol turco. Hasta el momento, Guillermo Barros Schelotto no le dio tantos minutos en el campo de juego. El defensor jugó sólo 8 encuentros oficiales, convirtió un tanto, ante Huracán.