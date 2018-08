Barros Schelotto: "Tenemos mucha ilusión en lo que nos toca jugar"

Google Plus

El último bicampeón del fútbol argentino regresó a las competencias oficiales y lo hizo con una victoria. En La Fortaleza, Boca Juniors venció por 6-0 a Alvarado de Mar del Plata por los 32avos de final de la Copa Argentina. Luego del triunfo en cancha de Lanús, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y analizó lo sucedido ante el equipo que milita el Torneo Federal A.

"Creo que fue un muy buen partido. Sabíamos que iba a ser así, nosotros buscando y Alvarado esperando, pero no los subestimamos y seguimos buscando el gol. Salimos enseguida a buscar el ataque y lo definimos en el primer tiempo, hicimos diferencias con la pelota y fuimos muy directos. Pudimos imponernos ante un rival que era de otra categoría, pero muchas veces sucede que no lográs encontrar rápido el camino y se hace difícil”, comentó el Mellizo.

“El mensaje fue seguir siendo nosotros porque el hincha quiere ver eso. Viene a ver a Boca ganar y atacar los 90 minutos”.

Este partido dio inicio a la triple competencia que se viene para este semestre. La Copa Libertadores es el gran objetivo para el conjunto azul y oro, y ante esta postura, el dt sostuvo: “Es el gran objetivo del semestre pero también creo que sería muy cómodo sacarnos la responsabilidad de la Copa Argentina o del tricampeonato, que nunca lo logró en la historia Boca. Hemos formado un buen equipo, lo hemos mejorado con algunas llegadas y tenemos mucha ilusión en lo que nos toca jugar”.

Tras la salida de Jorge Sampaoli como entrenador de la Selección Argentina, han circulado varios nombres para sustituir al oriundo de Casilda. Muchas personalidades del fútbol, entre ellos César Luis Menotti, postularon al estratega de Boca para ser el nuevo dt. Sin embargo, el 'Mellizo' aseguró su continuidad en el club: "Sáquenme de la lista de posibles entrenadores de Argentina, tengo contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y pienso cumplirlo porque para mí es muy importante respetar los contratos. Le doy tanta importancia a cumplir los contratos como a una victoria o un título".

Para el inicio de estas competencias oficiales, el director técnico decidió ubicar a Carlos Tevez en el banco de suplentes. Sobre la situación del Apache, aclaró: "Todos sabemos el pasado de Carlos en el club y en el fútbol de todo el mundo, pero tengo que tomar decisiones pensando en lo mejor para Boca. Desde nuestro lugar, el mensaje es claro. Juegan los mejores, juega el que uno crea que es el mejor para Boca en cada posición. Carlos forma parte de un grupo en el que todos tenemos que tirar para el mismo lado, juegue quien juegue. Así lo entiende él y los demás y todos vamos para adelante".

"Con respecto al cupo de extranjeros, todavía no empezó el campeonato. Hay que esperar para hablar, se habló demasiado de una situación que todavía no está definida. Desconozco como es la ley, pero todavía no dimos la lista", finalizó Barros Schelotto.