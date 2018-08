Preparándose para enfrentar a Gremio

Google Plus

Con todos los cañones apuntando al partido del próximo martes en Quilmes frente a Gremio, en el marco del partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores, el plantel Albirrojo se entrenó en el día de hoy en City Bell.

El entrenador pincha ya sabe que no podrá contar con Rodrigo Braña, y las cartas que tiene sobre la mesa son la de Iván Gómez y Bautista Cascini, aunque también la chance de sumar a Laba entra en esta compulsa, pero como se sabe el ex mediocampista de Argentinos Juniors no estaba en la lista de buena fe que participó de la fase de grupos y para ser tenido en cuenta por Benítez deberá ocupar uno de los huecos habilitados por Conmebol para reemplazar a jugadores salientes.

Por ello el cuerpo técnico dividió a sus pupilos por el puesto que ocupan y cada uno, de acuerdo al lugar donde se ubican en el campo de juego, cumplimentaron una serie de acciones de defensa y de ataque. Así se vio por citar algunos ejemplos a Sánchez llevar adelante tareas en posición de ofensivas, como luego tuvo que resolver cuestiones de marca ante los atacantes, caso Carlo Lattanzio; que Benítez ubicó por la zona donde se mueve el citado marcador de punta.

El once se perfila con: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi e Iván Erquiaga; Fernando Zuqui, Iván Gómez y Lucas Rodríguez; Lucas Albertengo, Mariano Pavone o Francisco Apaolaza y Matías Pellegrini.

El plantel del "León” ante la proximidad del compromiso con Gremio no tendrá descanso. Entrenará sábado por la mañana, domingo también en horario matutino (esta práctica será a puertas cerradas para la prensa) y lunes por la tarde, donde el mismo día ya quedaran concentrados los jugadores del albirrojo.