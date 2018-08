Mano a mano con Brian Negro

Google Plus

Brian Negro: "Espero poder aprender cosas y mejorar otras así el día de mañana pueda volver a Patronato y demostrar que puedo jugar en la primera".

El juvenil es otro de los jugadores que pasa a vestir la rojiblanca. Tanto Negro, como Bruno Chávez son los dos hoy ex Patrón que pasaron a préstamo al Decano. Y desde Patronato Vavel hablamos con uno de ellos.

-P: ¿Hace cuánto estas en Patronato? ¿ Y como te llega está oportunidad de Paraná?

-R: Hace 4 años. Arranqué en 6ta división. Bueno, primero que me pone contento que el club Paraná se haya fijado en mí y tenerme en cuenta. Es una categoría competitiva y dura. Y me gustaría saber si estoy a la altura de poder jugarla. Ya que en Patronato no voy a tener, al menos este año lugar. Por el tema que son muchos en el plantel.

-P: ¿Como quedó el tema contractual?

-R: De palabra está todo arreglado. Solo falta la firma del convenio y del contrato de Paraná. Creería que esta tarde ponemos la firma y ya arrancaríamos en Paraná a entrenar.

-P: ¿Cómo tomaste el saber que no tendrás al menos este año lugar en el plantel?

-R: Me lo tomo de la mejor manera. Soy consciente del lugar que ocupo entre todos los defensores que forman parte del plantel. Y esta difícil la cosa. La idea es ir a hacer un buen Federal A y volver con todas las ganas a ganarme un lugar para poder debutar en Patronato. Es ese el objetivo principal.

-P: ¿Hablaste con el DT sobre tu situación, el que no serás tenido en cuenta?

-R: Hablé con el ayudante de campo, y me comentó la situación. En este momento iba a estar difícil para poder tener minutos en cancha, por eso me dijo que hice bien con la decisión que tomé de irme a préstamo. Mientras lo tome con responsabilidad claro, me iba hacer bien a mí para poder sumar rodaje y experiencia.

-P: ¿Conoces o sabes algo del mundo Paraná?

-R: Del club Paraná no se nada. Solo por comentarios y cosas que escucho de amigos que tengo, que juegan ahí o saben sobre el club.

-P: Son varios los conocidos que tendrás en el equipo ¿Hablaron sobre eso?

-R: Si. He estado en contacto y hablamos sobre esto. Estamos esperando encontrarnos nada más.

-P: ¿Te pusiste a pensar lo que conlleva pasar de Patronato a Paraná?

-R: Sé que es el clásico de la ciudad. Pero no puse a pensarme en algo malo. Solo voy a poder yo crecer como jugador. Uno siempre busca eso, no para hacerle mal al club. Espero poder aprender cosas y mejorar otras así el día de mañana pueda volver a Patronato con más condiciones y demostrar que puedo jugar en la Primera División.

-P: ¿Te sorprende el que justamente hoy sean muchos los ex patrón que pasen a Paraná?

-R: La verdad no se como se manejan esas cosas, lo que sé es que tambien va por el tema presupuesto. Que buscan más jugadores locales que otra cosa. Y Patronato es el único club puede ceder jugadores con partidos en AFA. O sea que pueden estar a la altura de poder jugar el torneo que juega Paraná.

-P: ¿Has podido hablar con Benítez?

-R: Hoy tuve una pequeña charla con Tincho (DT) por teléfono. Personalmente no lo conozco todavía. Hablamos más que nada para conocernos un poco y comentarme sobre que ya está todo acordado para que arranquemos a entrenar con ellos.

-P: Sacándote del mundo Paraná. ¿Cómo se vivió el torneo pasado en Reserva?

-R: Sobre el torneo que tuvimos en reserva. La verdad muy contento. Por lo que lo logramos a pesar de que estamos hace pocos años con esta categoría. Se formó un grupo humano muy bueno y creo que gran parte de lo que conseguimos fue por el eso. El resto fue trabajo y sacrificio. Cada uno aportó lo suyo y todos tiramos para el mismo lado.

-P: Estuvieron peleando arriba por mucho tiempo. ¿Cómo ves a los chicos para lo que se viene?

-R: Si. La verdad que peleamos lindo el torneo hasta donde pudimos. Los veo muy motivados y con muchas ganas a los chicos que subieron ahora y a los que ya estaban. Creo que aunque no se conozcan mucho algunos, con el paso de los partidos las cosas van a ir saliendo y van a poder sumar lindos puntos y hacer buenos partidos.

-P: Para ir cerrando, ¿cómo ves a Patronato en esta Superliga?

-R: A Patronato lo veo bien. Han llegado jugadores jóvenes y otros con experiencia, más lo que ya estaban. Espero que salgan las cosas que practican porque el torneo anterior también faltó un poco de suerte.

