Ramón Ábila: "Estuvimos a la altura"

Ramón "Wanchope" Ábila, dialogó este viernes en el programa Estudio Fútbol, de TyC Sports. El delantero, contó como se siente, la victoria por goleada ante Alvarado por Copa Argentina, y además afirmó que tuvo una oferta del fútbol de Arabia.

El centro delantero de Boca, recalcó el triunfo y el juego del equipo ante Alvarado, en el inicio de la temporada: "Sabíamos que había que demostrar porque era un equipo de varias categorías abajo. Estuvimos a la altura porque además encontramos un buen funcionamiento, eso es lo que nos sirve para lo que viene. Pudimos soltarnos y jugar tranquilos, sin volvernos locos ni bajar el ritmo".

"Con Pavón nos entendemos bien, nunca hay que decirle nada de lo que tiene que hacer. Como 9 se siente presión porque tenés que meterla y sabemos en Boca no se puede aflojar nunca. Es positivo ganar siempre, y un lindo problema para el técnico porque vos sabés que si sos defensor te tenés que cuidar porque te van a atacar cien veces por partido", declaró Ábila.

Con respecto a su rendimiento, marcó 6 tantos en los últimos 8 partidos, y expresó: "Me siento mucho mejor, más fuerte, más flaco, más fino. Los elementos de entrenamiento de Boca son muy buenos, todos te exigen mucho más por estar en este club. Hay que mejorar un poco más todos los días. Si no rendís acá te vas para afuera. Me veo beneficiado por la forma de jugar que tenemos".

En referencia al encuentro de este miércoles, ante Libertad por Copa Libertadores: "Si Guillermo quiere jugar igual que con Alvarado o no, ya depende de él. Seguro si el resultado es bueno todos dirán que acertó con todo, y si no nos va bien, le pedirán otra cosa. Boca es un equipo que juega a ser ofensivo, es rápido de mitad de cancha para adelante y letal cuando llega. Tenemos jerarquía para definir las jugadas y es más fácil para todos por la confianza. El equipo se siente tranquilo".

Wanchope, afirmó que tuvo una oferta desde Arabia: "La oferta fue cierta. Justo vino el presidente, me saludo y me dijo ¿a dónde te vas a ir vos?, quedate acá que mejor que en este club no vas a estar". Continuó diciendo: "Yo siempre digo que no importa el precio, sino la felicidad, entonces uno está donde quiere estar y lo disfruto. Después se verá, más adelante".