Atardecer en Sarandí

Por los 16avos de final de la Copa Argentina, se enfrentarán este domingo en el estadio de Arsenal, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, a partir de las 19:10 horas. El árbitro del encuentro será Silvio Trucco.

El equipo de La Paternal viene de vencer en los 32avos a Independiente de Chivilcoy por 2 a 1. En una entrevista para el programa de radio Gol de Vestuario, Kevin Mac Allister analizó al Halcón: "Sabemos que Defensa es uno de los equipos que más ha crecido, con un plantel joven con ganas de progresar. Va a ser un partido muy duro".

A su vez el entrenador Alfredo Berti destacó en un reportaje para el programa Argentinos Pasión Noche: “Ambos nos vamos a encontrar con una propuesta de ataque por ataque. Tenemos que estar muy concentrados y atentos, para encontrar rápido el funcionamiento. El que gane en la mitad de la cancha, es el que se va a llevar el partido. Hay estar muy metidos los 90 minutos. No hay tiempo para excusas”.

El ex volante central de Newell’s y Boca no confirmó a los once titulares pero dispuso que concentren: Federico Lanzillotta, Lucas Chávez, Miguel Torrén, Mauro Maidana, Jonathan Sandoval, Julian Illanes, Gastón Bojanich, Francis Mac Allister, Facundo Barboza, Gastón Machín, Leonardo Pisculichi, Matías Romero, Alexis Mac Allister, Fausto Montero, Oscar Benítez, Damián Batallini, Juan Ignacio Méndez, Gastón Verón y Raúl Bobadilla.

Mientras tanto, el conjunto de Florencio Varela quien clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la fase anterior de la Copa Argentina derrotó por 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero. Para este choque en Sarandí, el técnico Sebastián Beccacece trabajó con esta alineación: Fernando Pellegrino; Hugo Silva, Julio González, Rafael Delgado; Ciro Rius, Nicolás Tripichio, Francisco Cerro, (Domingo Blanco), Matías Rojas (Gonzalo Diaz) y Eugenio Isnaldo; Mauricio Tevez e Ignacio Hughenet.

Rojas no pudo completar la practica porque sufrió una dolencia. Por último el volante Jonas Gutiérrez, en una entrevista con Gol de Vestuario manifestó sobre este compromiso ante el Bicho: "El fin de semana tenemos una final. Apuntamos a eso para después seguir trabajando tranquilos".