Tigre vs Central Córdoba: por un lugar en octavos

Luego de una larga espera, regresará la acción para el elenco de Victoria, que ansía meterse entre los 16 mejores de la Copa Argentina, luego de haberle ganado 1-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Para ello, deberá superar a Central Córdoba, el equipo santiagueño que dejó en el camino a Vélez Sarsfield. Ambos chocarán este sábado desde las 21.15 en el estadio de Unión de Santa Fe, con arbitraje de Héctor Paletta y televisación de TyC Sports.

El ganador de esta serie se medirá en 8vos ante Independiente o Brown de Adrogué.

Cristian Ledesma no contará con dos jugadores muy importantes: por un lado, Diego Morales padece un esguince en el tobillo derecho que lo marginará del partido, y en su lugar jugará Matías Pérez García. Cachete venía de anotar un gol y ser figura ante el equipo chubutense. Asimismo, no concentró Lucas Janson, que jugó el último amistoso como titular (All Boys), pero cuyo futuro estará en Canadá, al tener una oferta de la MLS (Estados Unidos).

Sí estarán disponible Diego Vera, uno de los flamantes refuerzos estelares, al igual que Walter Montillo, que concentra por primera vez desde que está en Victoria.

La última vez que se enfrentaron fue en 1991, también en cancha del Tatengue de Santa Fe, en un partido por la permanencia en la B Nacional, que ganó el equipo de Santiago del Estero por 3-0, condenando al Matador a la B Metropolitana. Tigre, ¿se tomará una revancha que esperó 27 años?

Formaciones

Tigre: Julio Chiarini; Maximiliano Caire, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Jorge Ortíz; Pérez García; Kevin Ramírez y Federico González. DT: Cristian Ledesma.

Central Córdoba: César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo, Marcos Sánchez; Cristian Vega, Pablo Ortega, Renso Pérez, Ezequiel Barrionuevo; Facundo Melivilo y Javier Rossi. DT: Gustavo Coleoni.