Pie y medio en Avellaneda

Google Plus

En el triunfo de Godoy Cruz frente al Globo por uno a cero con gol de Santiago García y tuvieron minutos todos los titulares, buscando la mejor forma físicamente de cara al debut en Superliga con Estudiantes, el domingo que viene desde las 13.15 en el Malvinas Argentinas. En la tarde de Mendoza todos los números parecía indicar que "Pol" Fernández iba a ser titular en la mitad de cancha y sin embargo, el mediocampista creativo, se sentó en el banco de suplentes para permitir el ingreso de Iván Ramírez y ese cambió de último momento.

¿Qué paso? El ex Boca está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de la Academia y por eso, Diego Dabove decidió excluirlo a "Pol" porque en las próximas horas, estará viajando rumbo a Buenos Aires para someterse a los estudios médicos y firmar su contrato con el conjunto de Coudet. La primera oferta que recibió el ex Rosario Central fue del Santos Laguna y decidió rechazarla, ahora aceptó el ofrecimiento proveniente del Cilindro y continuar su carrera allí.

Sin dudas para Dabove será una baja importante en la mitad de cancha y en la tarde de hoy su lugar fue ocupado por Ramírez, quien tuvo una aceptable actuación y no hizo sentir la ausencia del hombre de 26 años. Después del compromiso de esta tarde en Copa Vendimia, todos los jugadores del Expreso, con Roberto Ramírez, quien subió en andas al ex Atlético Rafaela, porque su salida de la Bodega es inminente y será la tercera pérdida importante para el segundo semestre del 2018, las anteriores fueron: Leonardo Burián, quien no arregló su contrató y es nuevo arquero de Colón de Santa Fé, el último había sido Juan Fernando Garro, quien fue transferido a Huracán.