La novela invernal tuvo su final

Google Plus

Sin dudas fue el capitulo del mercado de pases en Godoy Cruz y después de varias ofertas recibidas se confirmó el destino final de "Pol" Fernández: el ex Boca firmará un contrato por cuatro años con la Academia y será cara nueva del conjunto del Cilindro de Avellaneda. Ayer, el talentoso mediocampista creativo, no tuvo acción en el partido por Copa Vendimia frente a Huracán de Las Heras y todo parecía indicar que su estadía, en el Expreso estaba llegando a su final y por eso Diego Dabove, el entrenador bodeguero, no le dio minutos y le dio lugar a Iván Ramírez, pensando en una mitad de cancha sin el Fernández, de cara al segundo semestre de 2018.

El creativo recibió un ofrecimiento concreto del Santos Laguna y rechazó la propuesta del fútbol azteca; ahora se lo disputaban el elenco celeste y blanco competía con el Olympiacos de Grecia por hacerse con los servicios del ex Atlético Rafaela. Por lo tanto, Pol decidió quedarse en el fútbol argentino y se pondrá la pilcha de la escuadra de Eduardo Coudet; con respecto al pase Godoy Cruz vendió el 60% de la ficha del ex Rosario Central y le ingresó U$1.200.000.

Así en el transcurso de hoy y mañana, el jugador 26 años, firmará su contrato por cuatro temporadas y se hará la revisión médica con su nuevo club. En su paso, por el Tomba disputó 71 partidos con siete goles en su cuenta personal y jugó una Copa Libertadores- la versión anterior en 2017-.

Por último, pensando en el segundo semestre de 2018, la baja del "santafecino", es importante para Dabove en la mitad de cancha y todos los números parecen indicar que Super Ramírez será su reemplazante o puede pelear un puesto con Valentín Burgoa o Diego Sosa. El ex Libertad rindió de buena manera en el encuentro contra el Globo y fue uno de los puntos altos del lado tombino.

¡HASTA PRONTO POL!