Pol Fernández, el séptimo refuerzo académico

Pol Fernández sería el séptimo refuerzo de la Academia en este mercado de pases. Luego de que Allione se sometiese a la revisión médica y ésta destacara una lesión en la rodilla derecha (artrosis), la institución dio por caído su pase. Los dirigentes albicelestes se movieron rápido y este lunes o martes, Guillermo viaja a Buenos Aires para cerrar su contrato.

Acordado todo con Godoy Cruz y arreglando los últimos detalles de su contrato, Diego Dabove, técnico del equipo mendocino, decidió no utilizar al ex Boca en el amistoso que ganó y Pol no se pudo despedir de su gente aunque aclaró por un programa de radio (@DosDePunta_Mza): “Me voy con la frente en alto y agradeciendo a la gente todo su cariño.”

El jugador iniciado en Boca Juniors disputó 76 partidos con la camiseta del ‘Tomba' marcando ocho goles y siete asistencias, en lo que es su mayor marca personal. A sus 26 años ya lleva disputados 135 partidos con 14 goles entre los cuatro clubes en los que jugó: Rosario Central, Atlético Rafaela, Boca Juniors y Godoy Cruz.

Si bien el pase de Fernández está dividido entre Boca y Godoy Cruz, la ‘Academia' negoció por el 50% que pertenece al equipo mendocino y lo compró por 2,5 millones de dólares. De esta manera, el jugador debería realizarse la revisión médica y firmar para hacer oficial su llegada al conjunto de Avellaneda.

Así Racing incorpora un nuevo jugador para disputar la Copa Libertadores, donde se enfrentará a River el jueves próximo en el Cilindro de Avellaneda, y también para competir en la próxima Superliga, allí se enfrentará el lunes 13 contra Atlético Tucumán de visitante.

Hasta el momento los refuerzos de la ‘Academia' son: Gustavo Bou, Jonatan Cristaldo, Eugenio Mena, Gabriel Arias, Mauricio Martínez y se espera que llegue el chileno Marcelo Díaz.