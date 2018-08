Leonardo Madelón: "Esto me sirve muchísimo"

Luego del encuentro entre Unión y Unión de Sunchales en el 15 de Abril, por lo que fue la eliminación en la Copa Santa Fe 2018, el DT, Leonardo Madelón, hizo algunas declaraciones con respecto al mismo.

A pesar de que dijo “esto me sirve muchísimo, aunque ustedes no lo crean, para sacar conclusiones. Voy a ver de vuelta el partido y quizás cuando lo haga, me encuentre con cosas positivas para rescatar”, el entrenador del elenco santafesino le saca el peso del compromiso que tuvo ayer por la tarde.

Aclaró la diferencia que existe entre el equipo titular de Unión y el suplente con el que jugó ayer: “El equipo titular se conoce de memoria, tiene un funcionamiento ya adquirido. No es lo mismo con este equipo. A esto ya lo sabíamos desde antes del partido. Habíamos visto cómo jugaba Unión de Sunchales, nada de lo que pasó nos sorprendió. Me voy dolorido por la derrota, por supuesto. El objetivo era ganar, naturalmente, y esas equivocaciones que hoy nos costaron el partido, no se pueden cometer a partir del sábado, cuando empieza la competencia. También quiero agradecerle al hincha de Unión que vino a la cancha. Y como no lo hice en su momento, también le quiero agradecer a los que fueron a Rosario el día que le ganamos a Newell’s”, señaló sobre el encuentro que se disputó por los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2018.

Después habló sobre los casos de Fabián Bordagaray, Franco Soldano y Federico Andrada: “Insistimos por Bordagaray pero está visto que no quiere venir. Con el tema de Soldano queremos que se defina cuanto antes porque estamos a días del inicio del campeonato. Hablo mucho con Franco y está muy ubicado y sereno. Para nosotros es un jugador muy importante, pero pongo todo en la balanza. Es algo que no puedo manejar yo, porque eso depende y es potestad de los dirigentes. Ellos son los que manejan el club y son los que deben decidir. Y con la situación de Andrada es un jugador que buscamos en otras aperturas del libro de pases, me gusta y por lo que me dijeron, está avanzado. Tuvo un problema con el club de Italia en el que estaba jugando, por eso está sin posibilidades de jugar y se puede adaptar de inmediato a nuestro esquema”.

Por último, elogió a Matías Gallegos: “Es un delantero vertical, agresivo, terminador de las jugadas. Nos puede servir mucho. Por eso lo puse a Lotti para que vaya más por afuera, porque de lo que tengo, Gallegos es el que mejor puede finalizar las jugadas. La prueba clara está en que la que tuvo ayer no perdonó”.