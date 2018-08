Previa Estudiantes - Gremio: vuelven las noches de copa

En el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Estudiantes de La Plata enfrentará este martes desde las 21.45 a Gremio de Porto Alegre, en condición de local en el Estadio Centenario de Quilmes. Por el partido de ida, los dirigidos por Leandro Benítez buscarán sacar ventaja pensando en el partido de vuelta.



Tras avanzar hacia los 16 avos de final de la Copa Argentina, el Pincha vuelve al ruedo. Finalizando un mercado de pases que no dejó mucho, los futbolistas del nuevo plantel se preparan para uno de los partidos más importantes del semestre. Sin mucho rodaje debido al Mundial de Rusia 2018 y el largo parate posterior, el Pincha llega un poco oxidado. Por lo contrario los brasileños, con el torneo carioca en marcha, tienen el ritmo ideal.



Pese a que el Chino Benítez aún no confirmó el equipo, el borrador indica que los juveniles Matías Pellegrini, Francisco Apaolaza e Iván Erquiaga serán de la partida en un equipo plagado de jugadores surgidos de la institución. A los antes nombrados se suman Iván Gómez y Lucas Rodríguez, quienes estarán a cargo del mediocampo junto a Fernando Zuqui. Cabe recordar que Rodrigo Braña no podrá formar parte del equipo ya que debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado ante Nacional de Uruguay.



De esta forma el once titular sería: Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi, Iván Erquiaga; Iván Gómez, Fernando Zuqui, Lucas Rodríguez; Matías Pellegrini, Pablo Lugüercio y Francisco Apaolaza.

Concentran también: Daniel Sappa, Fernando Evangelista, NIcolas Bazzana, Fabián Noguera, Bautista Cascini, Mariano Pavone, Gastón Fernandez, Carlo Lattanzio y Lucas Albertengo.



Por el lado de la visita, que el pasado fin de semana venció al Flamengo presentado un equipo alternativo, pondrá en cancha lo mejor que tiene, contando con la presencia del futbolista argentino ex San Lorenzo Kannemann. De esta manera el conjunto de Renato Portaluppi formará con Marcelo Grohe, Léo Moura, Walter Kannemann, Geromel, Cortéz, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan y Marinho.

Pensando en el semestre anterior, ambos equipos perdieron a sus capitanes, jugadores de máxima importancia y piezas inamovibles en el equipo titular. Por el lado del conjunto albirrojo fue Leandro Desabato, quien se retiró del futbol profesional a los 39 años de edad, tras vencer a Nacional en La Plata. Por el lado de la visita fue Arthur, su jugador estrella hasta el semestre pasado, que fue transferido al Barcelona de España.



La terna arbitral estará encabezada por el uruguayo Andrés Cunha, quien será acompañado por sus compatriotas Nicolás Taran y Mauricio Espinosa. El encuentro dará inicio a las 21.45 y será televisado por la cadena Fox Sports. El último campeón de la competencia se presentará en Quilmes con varios campeones y otras figuras. Partido nada fácil para el nuevo Estudiantes.