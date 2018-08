Marco Ruben: “El club me prometió algo cuando firmé y no lo cumplieron”

Luego del entrenamiento matutino de Rosario Central en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario), Marco Gastón Ruben dialogó hace minutos en conferencia de prensa y esto decía: "No está definido que me quede, pero hoy lo cierto es que lo único concreto que había se cayó. Por supuesto que yo sigo como el primer día entrenando acá con todo. Estoy a full con Central como siempre ha sido". El club me mando dos propuestas que rechace y no existieron más contactos. La oferta económica de Rosario Central no es superadora. El club me prometió algo cuando firmé y no lo cumplieron. Me han fallado. Estoy cobrando el 50% de lo que firmé. Fue un papelón como se fueron algunos jugadores de acá. Todo mal. No es una buena imagen".

El capitán Canalla fue muy duro con la dirigencia auriazul y esto decía sobre los mandatarios Canallas: “La relación con la dirigencia está quebrada. Salí de reunirme con Mauro Cetto y a la hora había una nota publicada. Montaron una red de mentiras, no quiero que me pongan a la gente en contra. La relación con la dirigencia está quebrada, quiero ver si ellos asumen algo, si se terminan las mentiras".

En el día de ayer, el representante de Marco Ruben dialogó con varios medios de la ciudad de Rosario y esto decía: “Venía hablando con el presidente de Santos desde julio. Era que sí, que no. Al principio ofrecían un dinero que a Rosario Central no le servía, y el pasado miércoles mandaron una propuesta que plasmaba lo que quería el club. Estaban todos los números arreglados entre los clubes pero al final no se dio la transferencia.”