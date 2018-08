Óscar Cabezas: “Hay que sacar un buen resultado en casa paradar el primer paso”

Oscar Cabezas disputó diez partidos con la camiseta de Rosario Central (ocho por la Superliga Argentina de Fútbol y dos por la Copa Sudamericana). Hizo su debut con la camiseta Canalla el tres de febrero por la 14° fecha del campeonato argentino, en la victoria por 1 a 0 frente al Club Atlético Unión. Su primer gol lo marcó con la casaca auriazul frente a Belgrano de Córdoba, triunfo de su equipo por 2 a 1.

Por horas del mediodía, el ex defensor de Patriotas Boyacá de Colombia dialogó en conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) y comentó lo siguiente: "En lo grupal estamos bien, el grupo está con confianza y eso es importante. En lo personal me siento bien y poco a poco eso se está viendo. La pretemporada me sirvió, no la había hecho el torneo pasado, me siento mejor. Se está trabajando bien y tenemos en claro el orden que es lo que nos pide el DT. Cualquier jugador que entre va a dar lo mejor".

El colombiano que realizó las divisiones inferiores en Atlético Paranaense de Brasil elogió mucho en la rueda de prensa a su compañero Matías Carruzo (compañero en la zaga central).

Primer contrato

En el día de ayer, el volante juvenil Malcon Pilone, firmó su primer contrato profesional con Rosario Central. Es categoría 1997, nació en Capitán Bermúdez. Puede jugar de volante o de enganche. Llegó a Central en 7ma división y actualmente hasta en Reserva que dirige el Kily González. Fue campeón de la Copa Santa Fe 2017.