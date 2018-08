Holan: ''¿Cómo no vamos a contar la Suruga?

Google Plus

En un partido más apretado de lo que se esperaba, Independiente venció por 1-0 al Cerezo Osaka con gol de Silvio Romero en el primer tiempo y de está manera obtuvo la Copa Suruga Bank, que se disputó en la homónima ciudad de Osaka, Japón. Al mismo tiempo, el Rojo de Avellaneda ganó su título internacional número 18.

El técnico Ariel Holan habló tras el encuentro y dejó bien el claro el valor que le da el equipo al título conseguido: "De las tres copas que jugamos –Sudamericana, Recopa y Suruga–, ganamos dos. Sacando absolutamente el folclore, porque no me manejo por eso, es una cuestión de sentido común: si los demás cuentan las copas que son discutibles, ¿cómo nosotros no vamos a contar esta? Así que por suerte es la decimoctava copa para el club y estoy muy feliz".

"Dimos 30 años de ventaja y estamos 18 a 18", chicaneó Holan sobre los títulos internacionales obtenidos tanto por Independiente como por Boca.

''El equipo va a ser competitivo, pero vuelvo a resaltar otras cuestiones''

Por otra parte, se refirió a lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores, que lo enfrentarán al Santos de Brasil: "El equipo va a ser muy competitivo, pero realmente vuelvo a resaltar otras cuestiones. La quiero tanto como los más de seis millones de hinchas de Independiente, pero a mí me da placer que el club esté sobre bases sólidas".

''Más allá de los resultados puntuales, rescato la gestión. Aunque los socios no lo crean, es fundamental ver a un equipo en la cancha que vale entre 80 y 100 millones, que es todo de Independiente. Los predios, vamos a hacer la concentración ahora, las canchas nuevas a primer nivel del fútbol mundial. Seguimos creciendo como institución, y a eso le doy tanto o más valor que a las copas. Si eso está sólido, si no es este año, las copas vendrán el que viene'', analizó Holan la gesta de Hugo Moyano como presidente de Independiente.

Para cerrar, destacó el mercado de pases hecho por Independiente para encarar las competencias venideras: "El equipo tiene que ser competitivo. Se hizo una muy buena gestión en el libro de pases. Son todos refuerzos. Hemos podido conservar la base del equipo. Se hizo un esfuerzo económico muy grande para eso".