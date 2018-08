Entrevista. Randall Chacon: “Rosario es una ciudad muy futbolera y apasionada por este deporte”

Google Plus

Randall Chacón es actualmente el ayudante de campo de Cristian “Kily” González en la división reserva de Rosario Central. Anteriormente, Chacón dirigió la Selección Sub 15 y Sub 18 en Costa Rica, la Selección Sub 20 femenina de Costa Rica, equipos de ascenso en el país centroamericano y al FC United Of Colorado de la North American Soccer League. En un mano a mano con VAVEL, se refirió a estos temas y muchos más.

- ¿Por qué decidió dejar el fútbol a los 25 años?

- Porque había estado en algunos clubes y no veía que iba a ser un gran jugador, por que el hecho de querer ser un jugador profesional de élite, ya a los 25 años para mí iba a ser difícil, entonces decidí irme por el lado del fútbol pero con otras áreas, así que decidí estudiar Educación Física y posteriormente la carrera de técnico.

- ¿Cómo es tu relación con Paulo César Wanchope? ¿Qué te contó de Rosario Central?

- La mejor, yo estuve con Paulo acá en Central en el año 2006, cuando La Cobra vino de Herediano de Costa Rica yo ya estaba aquí en la ciudad. Cuando me entero que él iba a firmar con Central lo contacto y me dice sí quiero trabajar para él. Trabajar para él era llevarlo, traerlo de las prácticas, yo tenía muchas cosas acá que Wanchope no tenía.

- Dirigiste el seleccionado costarricense femenino Sub 20 en la Copa Mundial de Alemania 2010, ¿qué recuerdos nos podes comentar?

- No fue un gran mundial desde lo deportivo, por no haber conseguido los resultados, era la primera en la historia que se clasificaba a un Mundial Sub 20 Femenino. En aquel campeonato jugamos contra Alemania, Francia y Colombia. Fuimos el único equipo que le hizo dos goles a Alemania (luego se consagra campeona), la entrenadora alemana de aquel entonces nos felicitó por el trabajo que habíamos hecho. Estoy muy agradecido al fútbol femenino de Costa Rica. Hoy en día la selección mayor femenina tiene el 85% de jugadoras que yo lleve a ese Mundial.

- ¿Es complicado el fútbol costarricense?

- Es difícil el futbol costarricense, muchos jugadores extranjeros que llegan a esta liga piensan que es fácil jugar en esta competición pero no es así. Es fútbol rápido, muy técnico, competido y es bastante complicado pero no es un fútbol tan exigente como el argentino. Pero tiene sus exigencias como todo campeonato.

- ¿Qué nos podes contar de tu experiencia en el ascenso costarricense?, recordemos que lograste el ascenso con Uruguay de Coronado y quedaste eliminado en semifinales con Turrialba.

- El ascenso costarricense es muy difícil porque juegan muchos equipos y solo asciende un solo equipo. Es muy similar al ascenso argentino, el ascenso es así globalmente. En aquel momento eran veinte equipos, hoy en día son dieciseis equipos. Pero he tenido la posibilidad de trabajar con un grupo de muchachos que estaban muy comprometidos con el objetivo que nos propusimos al comienzo de la temporada. Luego, logramos el ascenso a primera división.

- ¿En qué consiste la North American Soccer League?

- La North American Soccer League, consiste en una liga profesional de fútbol de los Estados Unidos que forma parte del fútbol estadounidense, donde no existen ascensos ni descensos entre las diferentes ligas profesionales, ya que el sistema es franquiciado y se accede a una u otra liga a través de la adquisición de plazas. Se inauguró en abril de 2011. La liga está integrada por once equipos, y es una liga muy difícil.

- ¿Que nos podés comentar de tu experiencia dirigiendo al FC United Of Colorado?

- Fue una experiencia muy linda, fue un club que me abrió las puertas, en donde me permitió crecer, valoré muchas cosas ahí porque además de ser entrenador tenía que trabajar con la empresa de uno de los allegados al club así que me permitió crecer como persona y valorar lo que tengo y ver el otro lado del fútbol.

- ¿Cómo lo conociste a Cristian “Kily” González?

- Él es primo hermano de mi exesposa, de quien me separé hace cuatro años, pero a él lo conozco desde hace 17 años y siempre hablamos de la posibilidad de trabajar juntos, ya que compartimos muchos criterios de fútbol.

- ¿Qué director técnico admira usted hoy en día?

- Tengo una gran admiración por dos entrenadores en particular, ellos son Pep Guardiola y Marcelo Bielsa, me gustan que los entrenadores sean muy estudiados y que no venden su estilo por el triunfo o la derrota, son fieles a su estilo de juego.

- La ciudad de Rosario para muchos es “la ciudad del fútbol”; ya que de la misma salieron muchos futbolistas como Lionel Messi, Ángel Di María, Maxi Rodríguez, Kily González, Giovani Lo Celso y entre otros. ¿Que opinión nos podes dar de la ciudad?

-Es una ciudad muy hermosa, futbolera y muy apasionada por este deporte. Tuve la suerte de ver muchos clásicos rosarinos, el que más me acuerdo es el de la goleada de Rosario Central por 4 a 1 a Newells Old Boys en el estadio Gigante de Arroyito, me acuerdo mucho de este partido porque fue la primera que un costarricense anotó en este clásico tan pasional.