Guía Defensa y Justicia Superliga 2018/19: el desafío se renueva

Para esta segunda Superliga Argentina, Defensa y Justicia cuenta nuevamente con el técnico Sebastián Beccacece, en su segundo ciclo en el club. Su renuncia como ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia le abrió la chance para concretar su regreso al Halcón. Su nueva asunción se dio también por el alejamiento de Juan Pablo Vojvoda, quien se transformó en el entrenador de Talleres.

Mercado de pases

Con el arribo de Beccacece también se consumó la vuelta de Jonas Gutiérrez, quien tuvo una breve estadía en Independiente. Además de la incorporación del ex volante de Vélez, también el conjunto de Florencio Varela se reforzó con: Francisco Cerro, Mauricio Tevez, Ignacio Huguenet, Marcelo Larrondo, Julio César González, Jonás Gutiérrez, Matías Rojas, Lucas Villarruel, Domingo Blanco, Gastón Togni, Manuel Capasso, Nicolás Tripichio y Eugenio Isnaldo.

Si bien hubo varias incorporaciones también se produjeron bajas: Marcelo Benítez, Fernando Márquez, Franco Cristaldo, Juan Kaprof, Tomás Pochettino, Andrés Cubas, Fernando Elizari y Dylan Gissi.

De esta manera, Defensa arrancará una nueva ilusión en el torneo local, con el espaldarazo de una buena campaña pasada, más la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En consecuencia, el Halcón tiene una historia que lo avala para no defraudar en esta Superliga.

Historia en Primera

Desde su llegada a Primera División a mediados de 2014, Defensa y Justicia fue construyendo su propuesta para no sufrir el descenso a la B Nacional. Con esa mentalidad, los frutos se cosecharon con la permanencia y la clasificación en los últimos años a la Copa Sudamericana. En el ascenso a la máxima categoría con la buena labor que realizó el equipo de Florencio Varela bajo el mando de Diego Cocca se puso el primer ladrillo a base de trabajo y un plan de juego sólido. A su vez no hay que olvidar las actuaciones que lograron con entrenadores como Ricardo Rodríguez y Jorge Almirón.

Con esa idea que impulsó Cocca, quien se marchó a Racing a mediados de 2014, los dirigentes intentaron mantenerla con la contratación de Darío Franco. La segunda experiencia, ya en el torneo de treinta equipos con la pelea por no descender, no salió como se pensó y Franco dejó su cargo. Su reemplazante, José el Turu Flores, profundizó esa crisis y los resultados no fueron los esperados. Por ello, el ex delantero de Vélez no continuó con su puesto y se dio el primer volantazo clave para el éxito del club.

El arribo de Ariel Holan fue otra piedra fundacional porque a partir de un esquema, con muchos jugadores jóvenes, se instaló una filosofía que produjo la permanencia en Primera División y más tarde, un cuarto puesto en la Zona B del Torneo de Transición de 2016. El trabajo de Holan continuó con éxito pero con el paso de los partidos en el campeonato 2016/2017 se perdió la buena regularidad. El alejamiento del experimentado entrenador de hockey fue difícil pero todo quedó en un buen recuerdo con la llegada de Sebastián Beccacece. A partir de su trabajo, el Halcón vivió otra época soñada porque se volvió a confiar en un estilo y en muchos valores jóvenes. Así, Defensa y Justicia continuó con su crecimiento, permaneció en Primera División y la clasificación por primera vez a la Copa Sudamericana.

La propuesta que se llevó a cabo en la liga se ganó muchos adeptos y los elogios de los futboleros. Por esa campaña que terminó en el decimo lugar del certamen 2016/2017, Beccacece fue considerado por Sampaoli para su proyecto en la Selección Argentina. Cuando el ex técnico de Chile concretó su salida de Sevilla se cerró con éxito su desembarco al seleccionado albiceleste.

Por esta gran posibilidad en su carrera, Beccacece puso un punto final en Defensa y Justicia pero que se transformó en pausa por los hechos acontecidos más adelante. Igualmente, la dirigencia del elenco de Florencio Varela se movió rápidamente para llegar a un acuerdo con el ex entrenador de Estudiantes de la Plata: Nelson David Vivas. El ex defensor de Boca, intentó continuar el buen recorrido de sus antecesores Holán y Beccacece pero con su esquema.

El plan inicial no se pudo plasmar en el campo de juego, por ello sufrió la eliminación ante San Pablo de Brasil y tuvo un comienzo irregular en la Superliga. En consecuencia, más una discusión con un dirigente del Halcón, se cortó el proyecto de Vivas. Nuevamente la dirigencia buscó un técnico de perfil bajo como hizo con Ariel Holan y Sebastián Beccacece. El indicado fue Juan Pablo Vojvoda (era el entrenador de la reserva de Newell’s Old Boys), quien le dio otra fisonomía al equipo.

Así, con ese estilo, el Halcón logró otra buena actuación en el torneo, logró el noveno puesto en la tabla de posiciones y quedó en la historia por superar a grandes conjuntos como: Boca, Racing e Independiente. Con Vojvoda, también se produjo la tercera clasificación consecutiva a la Copa Sudamericana (que se jugará el año próximo). De esta forma, el ex técnico rojinegro entró a la historia como lo hicieron Holan y Beccacece.

Sin embargo, su ciclo no terminó de la mejor manera porque Talleres hizo efectiva la clausula de rescisión de contrato y se llevó a Vojvoda. Los directivos sorprendidos, se tomaron su tiempo para encontrar un reemplazante pero confiaron en un hombre de la casa: Manuel Fernández. El conductor de la Reserva comenzó a trabajar con el plantel, diezmado porque finalizaron varios prestamos. Con el correr de los días comenzaron a llegar nuevos futbolistas pero la renuncia de Beccacece en la Selección Argentina despertó a los dirigentes de Defensa y Justicia para una oferta.

Rápidamente se pusieron de acuerdo y el entrenador comenzó su segunda era con un éxito y un revés: la clasificación a octavos en la Copa Sudamericana y la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors. A pesar de este mal resultado y el nuevo plantel, las ilusiones por otra buena labor se mantienen con firmeza ya que en su anterior etapa se desplegó una fórmula eficaz que dio buenos dividendos. Por ello, la esperanza en Florencio Varela late minuto a minuto.

El entrenador y el jugador clave

Antes de dirigir a Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece trabajó como ayudante de campo de Sampaoli en varios conjuntos: Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal (todos del fútbol peruano), O'Higgins de Chile, Emelec, Universidad de Chile y en la Selección de Chile. Después de doce años en el cuerpo técnico, tomó su propio destino y se marchó rumbo a la U. En la alineación trasandina no tuvo los éxitos deseados y luego de nueve meses dejó su cargo. Más tarde, llegó su primera experiencia en el fútbol argentino: el cuadro de Florencio Varela.

Además de tener en sus filas nuevamente al joven entrenador, que despierta muchas ilusiones, también se espera por la capacidad goleadora de Nicolás Fernández. El hermano de Brian y Leandro no le peso la responsabilidad en sus primeros cotejos en Primera División porque convirtió ocho tantos detrás de Fernando Marquéz, quien anotó 10. Su primer gol en la máxima categoría llegó en la derrota por 3 a 1 contra San Lorenzo, pero le dio la posibilidad de ser titular en el siguiente choque frente a Olimpo.

A partir de allí, se ganó un lugar y aportó su granito de arena con varias definiciones: dos a Temperley, dos a Lanús, dos a Godoy Cruz y uno a Chacarita). Unas fechas más tarde, el joven goleador sufrió una lesión en el triunfo contra Boca y se despidió de la Superliga. Para alegría de los hinchas y del equipo, Fernández se recuperó y ratificó su amistad con la red ya que en el partido de ida de la Copa Sudamericana contra El Nacional de Ecuador marcó el primer tanto de la victoria (ganó por 2 a 0). Con sus intervenciones frente al arco rival, el Halcón tendrá una pieza vital para escalar en la tabla de posiciones.