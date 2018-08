Análisis del entrenador y mejor jugador Godoy Cruz 2018/19: el comandante del barco y su capitán

A la vuelta de la esquina está el arranque de la superliga y el día domingo a las 13.15, en el Malvinas Argentinas, el balón volverá a rodar para las aspiraciones de Godoy Cruz y un nuevo debut en Primera División. En el presente mercado de pases se fueron tres titulares de la columna vertebral: Leonardo Burián, Juan Fernando Garro y Pol Fernández, sin dudas son bajas sensibles para el conjunto mendocino y ahora juega un rol fundamental en el armado del once de Dabove para su escuadra.

El adiestrador del Tomba buscará seguir sorprendiendo a propios y extraños, la tarea en el torneo pasado del oriundo de Banfield, junto a sus colaboradores fue sorprendente. El ex arquero de Lanús en su primera experiencia como director técnico en un elenco superior y dejando atrás, su buena labor en la reserva de Godoy Cruz, fue positiva y llevó a pelear un lugar en los primeros puestos concretando nada menos un subcampeonato para la historia, llegó para reemplazar en el banco de suplentes a Mauricio Larriera y fue un gran acierto de la dirigencia tombina.

En su primera vez solamente perdió un solo encuentro de 16 partidos dirigidos, ganó seis, empató tres y conoció la derrota frente a Racing. Los números hablan por sí solo y sacó el 82% de efectividad, realizó un campañón con el Expreso, quedó a dos puntos del campeón Boca.

Mientras lo que respecta su idea de juego, el dibujo táctico favorito es 4-3-3 y en defensa se colocan en la cancha con 4-4-2 con una mitad de cancha con buen pie; la filosofía de juego es buscar siempre el arco adversario y explotar por las bandas. Por último, otro ser muy querido por el hincha bodeguero, es García y con sus goles le permite tener cuota de gol asegurado al Expreso.

El Morro, quien llegó hace dos años y supo ganarse el cariño del hincha fue el pichichi de la temporada pasada con 17 goles en 26 compromisos jugados. El delantero uruguayo es uno de los más cotizados y ojeados por varios clubes del fútbol argentino y del exterior respectivamente.

Por lo tanto, en más de una ocasión, el charrúa dijo que se siente cómodo en Mendoza y no buscará marcharse, salvó que llegue una oferta concreta por el ex Nacional. El punto se posiciona en lo más alto de la tabla de los goleadores extranjeros del Tomba y superó a Jaime Ayoví, quien contaba con 26 goles y el artillero actual tiene 37 gritos.

Lucas Bernardi en su momento adiestrador bodeguero, no tuvo en cuenta al ex Atlético Paranaense y decidió bajarlo a la reserva. Por eso tuvo una posibilidad de ir a préstamo a Talleres y sin embargo, el ex River Plate de Uruguay, no pasó la revisión médica con el conjunto cordobés; en cada presentación de local de Godoy Cruz, todo el público se rinde a los pies del hombre nacido en Montevideo.