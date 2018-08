El Millonario quiere empezar a encaminar la serie en Avellaneda

Arranca la etapa más importante de la Copa Libertadores para River, cuando este miércoles a partir de las 19.30 enfrente a Racing en el Cilindro de Avellaneda, en el marco del encuentro de ida de los octavos de final del certamen.

El equipo Millonario llegó a esta instancia tras imponerse en el grupo D superando a Flamengo (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia) y Emelec (Ecuador), mientras que la Academia culminó segundo en la zona E, detrás de Cruzeiro (Brasil), y por delante de Vasco da Gama (Brasil) y Universidad de Chile.

Con mucha confianza

River llega a este encuentro tras una buena preparación y un prospero comienzo de temporada en la Copa Argentina, donde superó las dos primeras instancias sin inconvenientes, dejando en el camino a Central Norte de Salta (7-0) y Villa Dálmine (3-1). Además no pierde oficialmente desde el 24 de febrero cuando cayó como visitante frente a Vélez en un cotejo correspondiente a la Superliga Argentina. En total acumula 19 partidos sin derrotas, con 14 victorias y cinco empates.

En la conferencia de prensa previa a este duelo, el técnico Marcelo Gallardo explicó cuáles son las razones por las que los jugadores mundialistas, Enzo Pérez (Argentina) y Juan Fernando Quintero (Colombia), arrancarán el partido desde el banco de suplentes: "Ellos vienen de una competencia distinta con un parate corto. Por ahora creo que me pueden dar más soluciones estando desde el banco. Prefiero guardarme esa carta, de mucho valor, que puedo utilizar en el segundo tiempo".

Foto: La Página Millonaria

Gallardo no hará modificaciones con respecto a los once titulares que le ganaron a Villa Dálmine en Formosa hace casi dos semanas. Cabe destacar que estará ausente el defensor Jonatan Maidana, debido a que en el último partido de la fase de grupos frente a Flamengo, llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar será ocupado por Lucas Martínez Quarta.

Quiere imponer la localía

Racing arriba a este compromiso sin acción oficial debido a que fue eliminado de la Copa Argentina en mayo, antes del receso invernal, cuando cayó frente a Sarmiento de Resistencia, Chaco. Además, el entrenador Eduardo Coudet, sufrió la transferencia de la figura del equipo en la última temporada, Lautaro Martínez. A eso hay que sumarle las bajas de Alejandro Donatti (lesión muscular) y uno de los refuerzos, Mauricio Martínez (rotura de ligamento interno y del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha).

En la conferencia de prensa previa a este cotejo, Coudet se animó a palpitar como planteará el encuentro frente al Millonario: "Se enfrentan dos grandes equipos, va a ser una serie pareja. El equipo tiene una identidad. Trataremos de hacer un partido inteligente, pero me parece que en la idea de juego vamos a tratar de proponer desde el arranque e intentar ser protagonistas. Hay un montón de cosas que hoy nos van a jugar a favor".

Foto: Fotobaires

Para este encuentro, el Chacho le dará la chance a Lucas Orban de reemplazar a Donatti, mientras que en la delantera se la jugará por un viejo conocido de la Academia que regresó al club para esta temporada: Gustavo Bou.

Un brasileño comandará el encuentro

Foto: Getty

El árbitro de 37 años oriundo de Santa María, del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, fue el elegido por la CONMEBOL para dirigir el encuentro entre equipos argentinos. En la actual edición de la Copa Libertadores ya dirigió cinco partidos: Montevideo Wanderers (Uruguay) y Olimpia (Paraguay) por la primera fase, Independiente Santa Fe (Colombia) y Deportivo Táchira (Venezuela), The Strongest (Bolivia) y Peñarol (Uruguay) por la primera fecha del grupo C, Peñarol y Libertad (Paraguay) por la cuarta jornada del grupo C y Vasco da Gama y Cruzeiro por la quinta fecha del grupo E. Daronco estará acompañado por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Rodrigo Correa como asistentes, mientras que Luiz Oliveira será el cuarto juez.

Posibles formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio; Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Alexis Soto; Nery Domínguez; Matías Zaracho, Neri Cardozo, Ricardo Centurión; Gustavo Bou y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.

Televisa: Fox Sports