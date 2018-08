Fernando Zampedri: “Salí del entrenamiento por precaución"

Google Plus

En el día de hoy, el primer equipo de Rosario Central se entrenó en el estadio Gigante de Arroyito de cara al debut del próximo domingo contra Banfield por la Superliga Argentina de Fútbol, y el partido comenzará 17:45. En la práctica matutina que se realizó en el estadio que fue una de las sedes del Campeonato Mundial Argentina 1978, Fernando Zampedri debió salir porque sintió una molestia y es duda para el domingo contra el Taladro. Si el ex delantero de Atlético Tucumán no juega, lo haría Germán Herrera.

Este mediodía dialogo en conferencia de prensa el delantero y dijo: "Estoy tranquilo, vamos a esperar a mañana y pasado para ver como sigo, pero salí del entrenamiento más que nada por precaución. Como dijo el Patón (Edgardo Bauza) salí por precaución por una molestia, pero seguramente mañana o pasado ya estaré mejor”.

El ex atacante de Juventud Unida de Gualeguaychú, comentaba en la rueda de prensa que nunca pensaba irse de Rosario Central; esto comentaba en el estadio situado en el barrio de Arroyito: "Yo nunca pensé en irme de este club, sé que hubo propuestas, pero de mi parte nunca las tomé porque yo quiero seguir en Central. Me siento cómodo acá y quiero revertir lo que hicimos el torneo pasado. En lo grupal queremos mejorar la cantidad de goles que recibimos y estar en los primeros puestos. En lo personal me gustaría obviamente como todo delantero estar en los primeros puestos de la tabla de goleadores".

Venta de entradas

Así será la venta de entradas para el partido que se va a jugar el próximo domingo a las 17:45 contra Banfield en el estadio Gigante de Arroyito. Se ingresa al estadio con la cuota paga de Agosto.