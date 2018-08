Plantel Vélez Sarsfield 2018/19: a merced de un nuevo milagroso semestre

Tras la ida de nombres pesados como Santiago Cáseres y Mauro Zárate, Vélez perdió cierto peso ya que no han llegado refuerzos del calibre como los mencionados, aunque la plantilla se sigue nutriendo de sangre joven y los jugadores de divisiones inferiores empiezan a pedir pista.

Arqueros: Alexander Domínguez, Lucas Hoyos y Matías Borgogno.

Prácticamente todas caras nuevas custodiando el arco velezano. Domínguez y Hoyos, ambos refuerzos, estarán peleando por ser el uno desde el arranque, pero seguramente las credenciales del primero le jugarán a favor.

Centrales: Joaquín Laso, Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Nahuel Arena y Luis Abram.

Pareciera que el único incuestionable, por características y rendimientos, es Luis Abram. La puja para ver quien será el acompañante del segundo marcador peruano podría estar entre Laso y Cubero, ambos con más experiencia que buenas actuaciones recientes. Se deberá ver la recuperación de Giannetti, quien hasta su lesión era una de las grandes esperanzas en defensa, mientras que Nahuel Arena está haciendo sus primeras armas y su presentación frente a Central Córdoba no ha sido ilusionante.

Laterales: Braian Cufré, Hernán De La Fuente, Gastón Díaz y Francisco Ortega.

Lo que era la zona más clara en el once titular, ahora se ha llenado de preguntas. Por el lado derecho, Hernán De La Fuente ha tenido brillantes actuaciones, pero no llega al cien por ciento desde lo físico, su lugar por Copa Argentina fue tomado por Gastón Díaz con altibajos. Sería inimaginable verlo a Cubero, no solo porque otorga grandes ventajas deportivas, sino por el estilo de Heinze. Por el izquierdo, Ortega le saca cierta ventaja a Cufré, quien venía siendo titular y que ha renovado recientemente. No sería extraño que cambien constantemente dependiendo del criterio del técnico.

Centrocampistas: Jesús Méndez, Nicolás Domínguez, Lucas Robertone, Pablo Galdames, Cristian Núñez y Gonzalo Rodríguez.

La mitad de campo ha sufrido la baja sensible de Cáseres y no ha incorporado a nadie de las mismas características. Su lugar en el once titular probablemente estará entre Méndez, quien hasta ahora no ha tenido ningún partido sobresaliente en ocho meses, y Galdames, quien ha llegado recientemente desde Chile pero tal vez con más juego que marca. Nuñez y Rodríguez, tal vez los más parecidos, son juveniles con muy pocos minutos en Primera. Robertone y Domínguez estarán a cargo de la creación y, de no haber inconvenientes, serán titulares indiscutidos.

Enganches/mediapuntas: Gastón Giménez, Thiago Almada y Ariel Muñoz.

En lo que corresponde al enganche clásico, no hay dudas que Giménez cumple con todas las características, su problema es la falta de rodaje y dependerá ampliamente de la idea de juego de Heinze. Esta posición en general es muy flexible, por lo que otros jugadores como Robertone, Vargas y Ramis podrían jugar naturalmente. Tanto Almada como Múñoz corren desde atrás por ser juveniles, pero llegaron a la plantilla de Primera por sus destacadas actuaciones, por lo que no habría que descartar alguna aparición ya que son las joyas del club.

Extremos: Guido Mainero, Agustín Bouzat, Matías Vargas y Nicolás Delgadillo.

Acá está lo más claro para Heinze: Vargas y Bouzat. Ambos futbolistas se ganaron un lugar desde el arranque gracias a sus descollantes actuaciones. Aún se espera algo más de Mainero, que llegó como una promesa desde Instituto pero que todavía no logra convencer. Delgadillo, a pesar de ser joven, ha tenido muchos minutos en Primera y nunca consiguió consolidarse. Sus ingresos en los complementos han sido su mejor momento de fútbol y evidentemente así lo ve su técnico.

Delanteros: Rodrigo Salinas, Jonathan Ramis, Ramiro Cáseres, Luis Amarilla y Nazareno Bazán.

Tal vez la posición cuya lucha sea la más pareja de todas. Y no por el alto nivel de los pretendientes, sino por su intermitencia. Salinas no logró adueñarse, a pesar de correr con cierta ventaja con el resto, debido a su sequía, a la poca conexión con sus compañeros y con el hecho de que su lugar era tomado a veces por Mauro Zárate. Ramis viene a reforzar la delantera, pero su falta de goles invita a preocuparse por quien será el que mande a guardar la pelota. Tanto Cáseres como Amarilla han tenido las mismas oportunidades peleando entre sí en el semestre pasado, pero sin ventajas. Por su parte, Bazán ha tenido más minutos últimamente en Primera con Heinze, por lo que estará peleando con los últimos dos.

Posible equipo titular: Domínguez; De La Fuente, Laso, Abram y Ortega; Domínguez, Robertone y Giménez; Vargas, Bouzat y Salinas.