Plantel AAAJ 2018/19: jerarquía en La Paternal

Una plantilla con varias caras nuevas, con jerarquía y con una búsqueda de resurrección para algunos y oportunidades para otros. Así es como el plantel de Argentinos Juniors encarará esta nueva temporada buscando lograr lo que la última temporada se les escapó por la diferencia de goles, la clasificación a un torneo internacional.

La incorporación del ex jugador del Borussia Mönchengaldbach, Raúl Bobadilla, le intentará sumar goles a la delantera que dejó Lucas Barrios, en toda su carrera anotó 113 goles aunque su última temporada no fue la mejor ya que no marcó ningún gol. Las incorporaciones de Hernán Toledo y Júnior Benítez, ambos a préstamo, buscarán generar el daño que lograba Nico González o generar las oportunidades para que el nuevo 9 las defina.

Las otras incorporaciones van por el lado defensivo, allí llegaron: Mauro Maidana, Julián Illanes y Nehuen Pérez. Estos últimos dos jugaban en Europa, Fiorentina sub20 y Atlético Madrid B respectivamente. Por su parte, Mauro Maidana proviene de Independiente de Rivadavia y se desempeña como lateral izquierdo.

Se estima que el 11 titular que utilizaría Berti se aproxima a lo que plantó en la cancha de Arsenal contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Aunque, para ese momento, Toledo no había entrenado con el plantel lo que podría cambiar el esquema o algún nombre por el del ex jugador de Vélez.

El posible equipo se perfila con: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Gastón Bojanich, Mauro Maidana; Fausto Montero, Gastón Machín, Leonardo Pisculichi; Damián Batallini, Raúl Bobadilla y Junior Benítez.

Otros jugadores que podrían cambiar en la formación son los de: Lanzillota, F. Mac Allister, Méndez, Verón, Illanes, Toledo, Romero y A. Mac Allister.