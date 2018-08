Coudet: "Va a ser una serie durísima. Quedan 90 minutos"

Google Plus

“No estuvimos del todo claros en las terminaciones. Quisimos romper por dentro ante un rival que se cierra y eso no es fácil”, dijo Eduardo Coudet luego del empate frente a River. La Academia y el Millonario no dieron una cátedra de fútbol, pero el encuentro pudo haber sido para cualquiera. “Se dio el partido que yo imaginé. Enfrentamos a un gran rival”, declaró el técnico. Además, agregó: “Va a ser una serie durísima. Quedan 90 minutos”.

En Racing se habló de la falta de ritmo y eso se notó. River de mitad de cancha para adelante fue mucho más rápido y generó algunas situaciones de peligro. El técnico, confiado, expresó que en la revancha a Racing lo van a agarrar con más rodaje.

Dio la sensación de que este no fue el Racing de Coudet que todos conocemos. Ese equipo rápido, ofensivo y recuperador no se vio dentro de la cancha. “Siempre que jugas de local, con tu gente, tenés otras obligaciones. Es lógico que Gallardo se vaya más conforme que yo con el resultado”, recitó el ex DT de Rosario Central.

Con la expulsión de Leonardo Ponzio, River se resguardo en su campo y cuidó el cero a cero. A la Academia le costó entrar al área rival. Intentó tirar centros con sus laterales, pero no lo consiguió. “La idea era llegar por abajo pero nos costó”, dijo Eduardo Coudet.

La serie aún está abierta y un gol de Racing en el Monumental puede cambiar la historia. “El gol de visitante nos da una herramienta para poder complicarle las cosas a River”, afirmó.

Ricardo Centurión, que no tuvo un buen partido, fue reemplazado por Jonatan Cristaldo. El volante salió muy enojado por el cambio y Coudet respondió por aquella situación: “El cambio fue porque lo vi elongar. Lo hicimos para prevenir, no porque hayamos querido sacar del campo a un jugador determinante”.

Una de las mejores actuaciones de la noche fue la Lucas Orban, que volvió luego de una larga lesión que lo dejó afuera de las canchas. El técnico lo elogió y dijo que lo vio muy bien y que está muy bien físicamente.