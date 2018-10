Movimientos en 'La Bodega'

Quedan dos días para el debut de Godoy Cruz por Superliga frente a Estudiantes y en el día de ayer, en la calle Viamonte, se dio por finalizado una vez más, el libro de pases de todos los clubes de primera división teniendo en cuenta la próxima temporada. Con respecto a la Superliga anterior arribaron seis caras nuevas al Tomba y terminaron su ciclo, en el Expreso, en total once jugadores. Además ingresó dinero por el pase de Giménez a Vélez (más detalles abajo); mientras se hizo uso de la opción de compra de Jalil Elías y el libro de pases del bodeguero se movió despacio y en silencio.

SEIS ALTAS

Andrés Mehring: El arquero fue la primera incorporación de Godoy Cruz y llega para reemplazar a Burián. Mehring tuvo un último pasado por Guillermo Brown de Puerto Madryn y peleará un lugar con Roberto Ramírez y Juan Cruz Bolado; el ex guardameta de Colón llega libre al Tomba.

Gabriel Ávalos: El delantero llega de Nueva Chicago y desde el conjunto de Mataderos, dejaron en libertad de acción del delantero paraguayo. El punta ex Peñarol, llega a préstamo por un año.

Iván Ramírez: El mediocampista proveniente de Libertad firmó contrato por un año con el Expreso y viene a reemplazar a Pol Fernández en la mitad de cancha. En la Copa Argentina contra el CADU ya tuvo acción y fue uno de los mejores de la cancha por Copa Vendimia ante Huracán.

Joaquín Varela: El defensor central llega desde Newells y Godoy Cruz compró parte de su ficha, el 60% del pase al Rojinegro por 795.000 dólares.

Diego Sosa: El volante por afuera tuvo un buen paso por Boca Unidos y llega libre al Tomba a préstamo por un año desde el conjunto militante en el Federal A.

Osmar Leguizamón: El mediocampista arribó de Sportivo Luqueño y Olimpia, dueño de su ficha, lo prestó al Tomba por un año y fue el último en llegar al elenco tombino.

Jalil Elías: El volante ya estaba en el Expreso y el bodeguero hizo uso de la opción por el ex Newells para que siga entre sus filas.

ONCE BAJAS

Leonardo Burián: El portero uruguayo no llegó a un acuerdo con el Tomba y terminó arreglando con Colón de Santa Fe.

Ramiro Martínez: El ex inferiores de Boca no tuvo demasiada continuidad y terminó su vínculo con el Tomba.

Leonel Galeano: El central decidió ponerle punto final a su estadía en Mendoza, rescindió su contrato y terminó arreglando con Aldosivi de Mar del Plata.

Sebastián Olivarez: El canterano no iba a ser tenido en cuenta por Dabove y llegó a Belgrano a préstamo por una temporada.

Cristian Báez: Otro zaguero que se fue en el presente mercado y era bien visto por el cuerpo técnico, sin embargo volvió a Dorados de México ya que se le había vencido su préstamo.

Danilo Ortíz: La muralla guaraní estaba a préstamo en Banfield y ante la pocas posibilidades de conseguir un lugar en el once tombino, terminó arreglando con el Taladro.

Gastón Suso: Sin pena ni gloria, en el primer semestre estuvo en Estudiantes de Buenos Aires y venció su contrato. Terminó arreglando con Atlético Rafaela.

Walter Serrano: El ex Atlético Rafaela no iba a tener demasiados minutos en la presente temporada y decidió rescindir su contrato con Godoy Cruz. El mediocampista central había arreglado con San Martín de Tucumán y no pasó la revisión médica con el Ciruja.

Gabriel Carabajal: En el último tiempo estuvo en San Martín de San Juan y tenía que volver al Tomba, por lo tanto ante las pocas chances, terminó arreglando con Patronato.

Gastón Giménez: El talentoso volante creativo estuvo en Estudiantes y no tenía demasiadas chances en el Pincha. Apareció Vélez y se lo llevó, a Godoy Cruz le ingresó 1.300.000 dólares por el pase del ex Almirante Brown porque contaba con el 50% de su ficha.

Diego Riolfo: No tuvo demasiados minutos en el conjunto bodeguero y decidió concluir su préstamo para volver a su viejo amor: Montevideo Wanderers.

Juan Fernando Garro: Fue una sorpresa la venta del "Juanfi" a Huracán de Parque Patricios y el Globo embolsó 1.600.000 dólares por el 80% del jugador. Además de Burián fue la segunda baja sensible de Diego Dabove.

Pol Fernández: Fue sin dudas la novela del invierno en Godoy Cruz y el ex Boca rechazó una importante oferta del Santos Laguna de México. Todo parece indicar que se quedaba y tuvo un ofrecimiento de Racing, finalmente terminó siendo refuerzo de la Academia, y al Tomba le ingresó 1.200.000 dólares por el 60% de la ficha del ex Rosario Central. Otra pérdida importante para el cuerpo técnico tombino.

EN VEREMOS

Fabrizio Angileri: El lateral izquierdo aparecía en el radar de River y desde Núñez por el momento no acercaron oferta por los servicios del Turquito.

INTERESABA

Ezequiel Bonifacio: El lateral por derecha de Gimnasia gustaba para pelear un puesto con Luciano Abecasis y desde el Bosque no aceptaron el ofrecimiento del Tomba.

Miguel Jacquet: Otro guaraní para la defensa, el actual hombre de Nacional de Paraguay gustaba y no se llegó a un acuerdo con el conjunto de Asunción.

Rubén Monges: Otro paraguayo para la zaga central que sonaba con fuerzas y la propuesta desde la dirigencia mendocina a sus pares de Sportivo Luqueño hizo hacer marcha atrás para las transferencia.

DUDA

José Luis Rodríguez: El marcador de punta por la banda derecha de Danubio de Uruguay está sonando con fuerzas para llegar a la Bodega. La cosa no será sencilla porque Rodríguez es uruguayo y el cupo de extranjero, el Tomba ya lo tiene cubierto con: Viera, Ramírez, Ávalos y Leguizamón, todos de Paraguay sumado al "Morro" García nacido en Uruguay.