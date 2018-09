Previa Rosario Central – Banfield: el debut para ambos

El partido de mañana que protagonizarán Rosario Central y Banfield en el estadio Gigante de Arroyito, será el segundo partido de Edgardo Bauza en su regreso a la institución auriazul. Recordemos que el primer oficial de esta segunda etapa fue contra Juventud Antoniana de Salta por la Copa Argentina en cancha de Unión de Santa Fe, y en esa oportunidad el Canalla le ganó al equipo salteño por 6 a 0.

En la previa a este partido que se va a jugar mañana a las 17:45 horas en el estadio Gigante de Arroyito, habló en conferencia de prensa, Marco Gastón Ruben; el goleador auriazul fue muy duro con la dirigencia Canalla y dijo: “El club me prometió algo cuando firmé y no lo cumplieron. Me han fallado. Estoy cobrando el 50% de lo que firmé. Fue un papelón como se fueron algunos jugadores de acá. Todo mal. No es una buena imagen. La relación con la dirigencia está quebrada”.

Convocados para el partido vs. Banfield

El pasado jueves, Rosario Central se entrenó en el estadio Gigante de Arroyito de cara al encuentro del día de mañana frente al Taladro que dirige Julio Cesar Falcioni. En dicho entrenamiento tuvo que salir Fernando Zampedri, ya que padecía de una molestia por eso el Patón Bauza decidió convocar al juvenil Agustín Maziero en caso de que el ex goleador de Atlético Tucumán no esté presente en el partido de mañana.

Por el lado de Banfield, no se encuentran en lista de concentrados, Nicolás Bertolo, Enzo Kalinski y Darío Cvitanich. Los tres futbolistas padecen de diferentes lesiones. El que llega con lo justo es el ex volante del Internacional de Porto Alegre, Jesús Dátolo, quien será de la partida en el Gigante de Arroyito.

Antecedentes

Rosario Central y Banfield se enfrentaron en 90 oportunidades en primera división, 34 triunfos consiguió la victoria el Canalla y 24 veces el Taladro del sur de la provincia de Buenos Aires. Empataron en los 32 encuentros restantes.

El partido que jugaron 'Canallas' y 'Taladros' fue en la fecha cuatro de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, aquella vez Banfield ganó por 4 a 0 con goles Pablo Mouche, Mauricio Sperduti y un doblete de Darío Cvitanich.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri. Director técnico: Edgardo Bauza

Banfield: Iván Arboleda; Jorge Rodríguez, Renato Civelli, Danilo Ortiz, Adrián Sporle; Emmanuel Cecchini, Nicolás Linares, Jesús Dátolo, Juan Pablo Álvarez; Marcelo Torres y Julián Carranza. Director técnico: Julio César Falcioni.