Cara a cara: Franco Soldano vs. Cristián Chávez

La Superliga está empezando a transitar la primer recta definitoria para los equipos que pelean abajo, pero este no es el caso de uno de los dos, ya que nos encontramos con un Aldosivi de vuelta en primera que se encuentra pensando en armar un proyecto para jugar la máxima categoría. Los jugadores saben que estos primeros partidos tienen que disfrutar y en hacer un buen inicio de temporada, tienen que hacer las cosas bien en la cancha para no depender de otros resultados.

En la otra vereda nos encontramos con Unión, un equipo que debuta y por más que hizo un buen torneo pasado clasificando a una copa internacional por primera vez en la institución, no se olvida que este campeonato no puede olvidarse de la tabla de promedios, por eso debe estar atento y sumar como sea si no quiere estar con la soga en el cuello.

Diferentes situaciones y momentos son los que atraviesan ambos equipos, pero lo que no tienen de diferente es que entre esos 11 jugadores hay uno con más hambre de gol que los otros, ellos son los delanteros de área que pasaremos a analizar.

Cristián Chávez

Nació el 4 de junio de 1987 en Lomas de Zamora, Buenos Aires, con 31 años buscará convertir su séptimo gol con la camiseta del Tiburón. Su debut profesional lo hizo en San Lorenzo, mismo club que lo dio a préstamo en Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Tucumán en donde en el primer club convirtió 3 goles en 23 encuentros, disputando el Torneo Apertura y Clausura con el equipo de Cuyo que en ese momento estaba al mando de Omar Asad, hoy director técnico de Sportivo Estudiantes, quien lo llevó allí más adelante porque era de su agrado.

Mientras que en la segunda institución anotó 12 tantos en 35 cotejos por la B Nacional 2010/11 con el elenco tucumano que estaba bajo la dirección técnica de Adrián Czornomaz, actualmente se encuentra como ayudante de campo de Leonardo Madelón.

Nuevamente volvió al Cuervo pero esta vez fue vendido al Nápoli de Italia en donde tuvo poca participación como titular, sin convertir goles, jugando dos partidos solamente. Para nada buena fue su campaña, sin embargo luego pasó por los siguientes clubes: San Lorenzo por tercera vez, Almirante Brown, PAS Giannina de Grecia, Brown de Adrogué, Guaraní de Paraguay y actualmente se encuentra en Aldosivi.

Franco Soldano

Nació el 14 de septiembre de 1994 en Córdoba Capital. Con 23 años tiene una poca trayectoria que tuvo su comienzo en Unión de Sunchales allá por el 2010 en donde anotó 26 goles en 53 partidos.

Luego tuvo su siguiente paso en Unión de Santa Fe, en donde nos vamos a detener, porque su llegada al Tatengue fue muy significante para él, para el equipo y sus hinchas inclusive, quienes fueron los que lo aceptaron desde el primer momento. Franco logró meter 12 goles en esta Superliga, lo que lo convirtió en el máximo goleador del equipo en el torneo pasado.